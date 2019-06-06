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Binali Yıldırım HDP oylarına Kürdistan'la göz kırptı

Yıllardır CHP'yi bölücülük, HDP ve PKK ile işbirliği yapmakla itham eden AK Parti, İstanbul seçimleri öncesi Kürdistan saçmalığına sarıldı. Kılıçdaroğlu'nun Şehit cenazesinde linç girişimine sessiz kalan AK Partili vekiller, bu durumu nasıl açıklayacak?

Binali Yıldırım HDP oylarına Kürdistan'la göz kırptı

Yıllardır CHP'yi bölücülük, HDP ve PKK ile işbirliği yapmakla itham eden AK Parti, İstanbul seçimleri öncesi Kürdistan saçmalığına sarıldı. Kılıçdaroğlu'nun Şehit cenazesinde linç girişimine sessiz kalan AK Partili vekiller, bu durumu nasıl açıklayacak?

06 Haziran 2019 Perşembe 20:07
Binali Yıldırım HDP oylarına Kürdistan'la göz kırptı

Binali Yıldırım HDP oylarına Kürdistan'la göz kırptı


Kılıçdaroğlu'nu Ankara'da şehit cenazesinde linç edilme girişimine sessiz kalarak adeta çanak tutan AK Parti'nin İstanbul açmazı sonunda Kürdistan'da kilitlendi. AK Partili vekiller bakalım bundan sonra Şehit Cenazelerinde halkın tepkisine ne diyecek?


Yıllardır CHP'yi ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu terör örgütü PKK ile yan yana getirmeye gayret gösteren ve tabanını kışkırtmaktan çekinmeyen AK Parti, İstanbul seçimleri çıkmaza girince Kürdistan kelimesine sığındı. 

Seçimler öncesi anketlerden gelen sonuçları masaya yatıran AK Parti, uzun bir aradan sonra yeniden Kürdistan açılımı ile İstanbul seçimlerinde HDP tabanından oy almaya hazırlanıyor. İlk girişim Binali Yıldırım'dan geldi.

Muhaliflerini terör örgütü PKK, FETÖ, hatta Yunanistan, ABD ve masonik örgütlerle işbirliği ile suçlamaktan çekinmeyen AK Parti, bir yandan KDP başkanlığına seçilen Iraklı Kürtlerin lideri Barzani'ye kutlama mesajı yollarken, diğer yandan ikinci kez Kürt açılımının sinyallerini veriyor. HDP'li vekillerin 'Kürdistan' tanımlamasına MHP gibi sert sözlerle karşılık veren AK Parti, yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için yeni söylemler geliştiriyor. 

Ekrem İmamoğlu Rum kökenli olmakla suçlarken, diğer yandan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu HDP ile iş birliği yapmakla suçlayan AK Parti'nin Kürdistan açılımının asıl hedefi İstanbul'da HDP oylarını almak. Bunun için Diyarbakır'a gelen Binali Yıldırım il merkezinde bol bol mavi boncuk dağıttı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Diyarbakır'da, "İstiklal mücadelesini başlatırken, Ankara'da Büyük Millet Meclisini toplayan Gazi Mustafa Atatürk'ün davet ettiği millet temsilcileri arasında Kürdistan mebusu da Lazistan mebusu da vardı. Anadolu'nun her tarafından temsilci vardı. Onun için bizi birbirimizden ayırmaya çalışanlara, kardeşliğimizi bozmak isteyenlere asla prim vermeyeceğiz" dedi

ATATÜRK'E ATIF YAPMAK KÜRDİSTAN'LA AKILLARINA GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstiklal mücadelesini başlatırken, Ankara'da Büyük Millet Meclisini toplayan Gazi Mustafa Atatürk'ün davet ettiği millet temsilcileri arasında Kürdistan mebusu da Lazistan mebusu da vardı. Anadolu'nun her tarafından temsilci vardı. Onun için bizi birbirimizden ayırmaya çalışanlara, kardeşliğimizi bozmak isteyenlere asla prim vermeyeceğiz." dedi.


BİNALİ YILDIRIM'IN DİYARBAKIR ÇIKARMASI

Kürt kökenli İstanbul seçmenlerini etkilemek için ve temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Yıldırım, AK Parti İl Başkanlığında konuştu.

Burada partililerle bayramlaşan Yıldırım, il binası önünde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmasına Kürtçe, "Nasılsınız? İyi günler. Bayramınız kutlu olsun. Günümüz mübarek, geleceğimiz aydınlık olsun." diyerek başladı.

Ramazan Bayramı'nda Diyarbakırlılarla buluşmaktan, bir arada bulunmaktan bahtiyarlık duyduğunu dile getiren Yıldırım, herkesin bayramını kutladı.

"Bayramda büyük bir coşku ve sevgiyle yakınlaşarak, barışmaya ve kucaklaşmaya, iyilikleri doruğa çıkararak bugünlere geldik. Bizi ramazandan bayrama ulaştıran Rabb'imize hamdolsun. Allah sizlerden razı olsun" diyen Yıldırım, Diyarbakır'ın peygamberler şehri olduğunu, bu ülkenin bağımsızlık mücadelesinde büyük hizmet sunduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımKürdistanDiyarbakırPKKFETÖ
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