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Binbaşı Yavuz Sonat'ın katili, çatışmada öldürülmüş

Terör örgütü PKK'nın Tunceli yapılanmasına yönelik operasyonlarda, Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehitd edildiği saldırıyı gerçekleştiren PKK'lının ölü ele geçirildiği ortaya çıktı.

Binbaşı Yavuz Sonat'ın katili, çatışmada öldürülmüş

Terör örgütü PKK'nın Tunceli yapılanmasına yönelik operasyonlarda, Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehitd edildiği saldırıyı gerçekleştiren PKK'lının ölü ele geçirildiği ortaya çıktı.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 19:41
Binbaşı Yavuz Sonat'ın katili, çatışmada öldürülmüş

Binbaşı Yavuz Sonat'ın katili, çatışmada öldürülmüş



Şehit Binbaşı Yavuz Onat Güzel'in katil PKK'lı teröristin bir ay önce düzenlenen operasyonda öldürüldüğü DNA testi ile ortaya çıktı. Aynı test sırasında PKK'lı katilin yakın çevresinin de çok sayıda terör suçundan kaydı bulunduğu anlaşıldı.. Tunceli ve çevresinde çok sayıda kanlı saldırılarda adı öne çıkan Ferhat kod isimli Ertan Erol'un bir ay önce düzenlenen operasyonda öldürüldüğü ortaya çıktı. PKK'lı katilin muhtar olan babasının örgüte yardım ve yataklıktan görevden alındığı, ablası Songül Erol Abdil ise bir dönem HDP'den Tunceli Belediye Başkanı seçildiği bildiriliyor.

24 NİSAN OPERASYONU'NDA ÖLDÜRÜLDÜ

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "24 Nisan 2019 tarihinde Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda 1 erkek BTÖ mensubuna ait olduğu değerlendirilen cesedin ele geçirildiği bildirilmişti. Ceset üzerinde yapılan DNA incelemesinde cesedin terör arananlar gri listede bulunan (300 bin TL) Ferhat kod isimli Ertan Erol isimli BTÖ mensubuna ait olduğu anlaşılmıştır.


1 BİNBAŞI VE ASKERİN KATİLİ

Bahse konu BTÖ mensubu Ferhat kod isimli Ertan Erol’un 22.04.2016 tarihinde, Tunceli-Elazığ karayolu Göktepe mevkiinde 3 askerimizin şehit edilmesi, 22.08.2016 tarihinde Nazımiye ilçe merkezine yönelik saldırı, 26.09.2015 tarihinde Merkez Çiçekli bölgesinde Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit edilmesi olaylarına katıldığı tespit edilmiştir" denildi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANININ KARDEŞİ

Ölü ele geçirilen teröristinin babasının da 25 yıl muhtarlık yaptığı ve 2018 yılında terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan görevden alındığı, ablası Songül Erol Abdil ise 2004-2009 yılları arasında HDP'den Tunceli Belediye Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.
 

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TUNCELİOperasyonBinbaşı Yavuz Sonat GüzelHDPTunceli Valiliği
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