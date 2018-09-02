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'Bir şeyin yok' diyerek taburcu edildi, evde can verdi

Geçirdiği kaza sonrasında götürüldüğü hastaneden taburcu edilen 8.5 aylık hamile Tuğba Özköylü hayatını kaybetti. Kaybettiği eşi ve doğmamış çocuğunun mezarını ziyaret eden Bünyamin Özköylü eşinin 'Bir şeyi yok' denilerek taburcu edildiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

'Bir şeyin yok' diyerek taburcu edildi, evde can verdi

Geçirdiği kaza sonrasında götürüldüğü hastaneden taburcu edilen 8.5 aylık hamile Tuğba Özköylü hayatını kaybetti. Kaybettiği eşi ve doğmamış çocuğunun mezarını ziyaret eden Bünyamin Özköylü eşinin 'Bir şeyi yok' denilerek taburcu edildiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

02 Eylül 2018 Pazar 13:46
'Bir şeyin yok' diyerek taburcu edildi, evde can verdi

'Bir şeyin yok' diyerek taburcu edildi, evde can verdi


Karaman yakınlarında kaza geçiren talihsiz kadın, hastaneden 'Bir şeyin yok' diyerek gönderildiği evinde can verdi. Edinilen bilgilere göre; kaza, 22 Ağustos'ta Kurban Bayramı'nın ikinci günü Karaman-Mersin Karayolu'nun 12'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Başka bir aracın sıkıştırması sonucu kullandığı aracın direksiyon hâkimiyetini kaybeden Bünyamin Özköylü'nün aracı şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan eşi 25 yaşındaki Tuğba Özköylü, Rukiye (14), Huriye Melek (11) ve Ali Berkay Özköylü (2) ile Sude Naz Çakal (12) yaralandı. 8 aylık hamile Tuğba Özköylü ve diğer yaralılar, ilk müdahalenin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tuğba Özköylü dışındaki yaralılar taburcu edildi.

TABURCU OLDUKTAN KISA SÜRE SONRA FENALAŞTI

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan kontrollerde, genç kadının akciğerlerinin su topladığı ve kaburgalarında çatlak olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Tuğba Özköylü, hastanenin Göğüs Cerrahisi Servisi'ne alındı. Kadın doğum uzmanı tarafından da kontrol edilen Özköylü'nün hamileliğinde sorun olmadığı belirlendi. 28 Ağustos Salı günü sabah saatlerinde yeniden kontrolleri yapılan Tuğba Özköylü, herhangi bir problemin görülmeyince taburcu edildi.

AYNI GÜN YENİDEN RAHATSIZLANDI
 

Taburcu olduktan sonra Çumra ilçesindeki evine giden Tuğba Özköylü aynı gün akşam yeniden rahatsızlandı. Ailesi tarafından çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Özköylü yolda yaşamını yitirdi. Bebeğin yaşama ihtimali üzerine doktorlar tarafından hemen sezaryene alınan genç kadının 8,5 aylık kız bebeği de tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

DOĞUM 26 AĞUSTOSTAYDI

Eşi ile birlikte doğmamış bebeğini de kaybeden Bünyamin Özköylü ise hastanede kaldığı süre içinde eşini 2 kez ziyaret ettiğini ve kendisiyle ilgilenilmediğinden şikâyet ettiği söylediğini ifade etti. Özköylü ‘Eşim bana 'Bünyamin çok acı çekiyorum. Benimle ilgilenmiyorlar. Beni önemsemiyorlar' demişti. Eşimi sürekli 'bebeği alacağız sonra senin tedavine başlayacağız' diye geçiştirmişler. 4'üncü gün eşimi ameliyata alacakları gerekçesiyle aç bırakmışlar. Ama sonra vazgeçmişler. 26 Ağustos'ta eşimin günü dolacak, doğum yapacaktı. Ama bu hastanede daha 3-4 gün var deyip bebeği almadılar. Bize bu acıyı yaşattılar' iddialarında bulundu.

4 YAŞINDAKİ OĞLUMLA ORTADA KALDIM

Özköylü  eşi ve bebeğinin ölümlerinde doktorların ihmalinin olduğunu düşündüğünü öne sürdü. Özköylü "4 yaşındaki oğlumla ortada kaldık. Bebeğimin tüm hazırlıkları tamamlandı. Onu kucağıma almayı beklerken bu acıyı bize yaşattılar. Bu işin peşini sonuna kadar bırakmayacağım. Şikâyetçi oldum. Biz yandık başkaları yanmasın" dedi. 

KALK ÇİÇEĞİM SANA ÇİÇEK GETİRDİM

Bebeğini annesinin kucağında toprağa verdiğini ifade eden acılı eş Bünyamin Özköylü ‘ Bu acı tarif edilmez. Eşime mi yanayım. Doğmamış çocuğuma mı' dedi. Yakınlarının yardımı ile eşinin ve bebeğinin mezarını ziyaret eden Bünyamin Özköylü ‘Kalk çiçeğim kalk bak sana çiçek getirdim" diyerek gözyaşı döktü. Eşinin ve bebeğinin mezarına dualarla çiçek bırakan Bünyamin Özköylü eşinin ve bebeğinin yattığı mezarın toprağını okşarken fenalık geçirdi.

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