Bitkiselci Ömer Coşkun, Kanser'den öldü

SİCİLİ CEZA DOLUYDU

BAKANLIK ÜRÜNLER İÇİN İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Yüzlerce hastalığı geliştirdiğini iddia ettiği bitkisel karışımlarla tedavi ettiğini öne sürerek milyonlarca lira kazananKanser hastalığından kendini kurtaramadı. Ünlü bitkiselci Ömer Coşkun'un Amerikada tedavi gördüğü ortaya çıktı.Aralarında kanser, akciğer kanseri, zaturre, cilt hastalıkları, solunum yetmezliği, mide hastalıkları, gastrid, vertigo, tentene, hiperglisime, aşırı terleme, şeker diyabet, işitme ve görme, sara, migren rahatsızlıkları tedavi ettiğini iler süren Ömer Coşkun'un genç yaşta kendi hastalığına çare bulamaması yüzbinlerce hastasını da umutsuzluğa sevk etti. Daha önce doçent tezi sahte olduğu gerekçesiyle elinden alınan ömer Coşkun'un sosyal medyada yayınlanan küfürlü konuşmaları sert tepkilere neden olmuştu..Televizyondan sattığı bitkisel karışımlarla tanınanun dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.’un böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Hazırladığı ilaçları piyasaya süren Doktor Coşkun’un doçentliği, yabancı dil evraklarında sahtecilik gerekçesiyle elinden alınmıştıYaptığı bitkisel karışımlarla ekranların tartışılan ismi olan Doktor Ömer Coşkun, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Coşkun’un Amerika’da kanser tedavisi gördüğü, Türkiye dönüşü böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yattığı belirtiliyor.Hastaları tedavi etmek için hazırladığı ilaçları piyasaya süren Doktor Coşkun’un doçentliği yabancı dil evraklarında sahtecilik gerekçesiyle elinden alınmıştı.Ömer Coşkun, 2005 yılında Adana’da muayenehane açmıştı. Aynı yıl, meslek kurallarına ve yönetmeliklere aykırı davranmaktan Adana Tabip Odası Onur Kurulu kararıyla para cezasına çarptırıldı.Bir yıl sonra da uzmanı olmadığı halde hasta tedavi etmekten ikinci soruşturma açılınca oda üyeliğinden istifa etmek zorunda kaldı. Muayenehanesini resmi olarak kapattı fakat faaliyete devam etti.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı daha önce kamuoyunda “Dr. Ömer Coşkun ürünleri” olarak bilinen ve takviye edici gıda niteliğindeki ürünler olmasına rağmen ilaç gibi tanıtılan ürünlerin, çeşitli mecralarda yayınlanan reklamlarına sekreteryası Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Reklam Kurulunca hassasiyetle incelendiğini bildirmişti.