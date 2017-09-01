Bodrum'da adım atacak yer kalmadı: 1.5 milyon kişi geldi

Kurban Bayramı'nda Bodrum’da adım atacak yer kalmadı. Bodrum’a 6 günde 1,5 milyon tatilci geldi, 2 bin uçak indi, 300 bin araç giriş yaptı.

10 günlük bayram tatili için Bodrum’a gelenler bayramın 1’inci günü sahillere akın etti. Adım atacak yer kalmayan sahillerde vatandaşlar denize girip, güneşlendi. Kurban kesen vatandaşlar kesim işlemlerinin ardından denize girerek serinledi. Yaklaşık 1,5 milyon tatilcinin geldiği Bodrum doldu taştı.

Bayramın 1’inci günü Bodrum’a tatile gelmek isteyen vatandaşlar kalacak yer bulamayınca geri döndü. Doluluk oranları yüzde yüzü bulan otellerin yanı sıra, günü birlik kiralık evler, pansiyon ve apartlarda da yer kalmadığı öğrenildi.

2 bin uçak indi, 300 bin araç giriş yaptı.

Bayram tatilinin 10 gün olması nedeniyle Muğla geneline 4 milyon tatilci akın etti. 1,5 milyon turisti ağırlayan Bodrum’a ise 300 bin araç giriş yaptı, 2 bin uçak Milas-Bodrum havalimanına iniş yaptı.

Bayramın 1’inci günü Bodrum sahillerinde vakit geçiren vatandaşlar tatillerinin güzel geçtiğini söyleyerek bayramın 4’üncü günü ilçeden ayrılacaklarını belirtti. 35 yıllık turizmci Zeynel Kılınç ise otellerinde yer kalmadığını ifade ederek gelen yerli turistleri geri çevirdiklerini söyledi.

Bodrum genelinde de aynı manzaranın oluştuğunu söyleyen Kılınç, 10 günlük tatilin turizmciye doping olduğunu ifade etti.