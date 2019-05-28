Bodrum'da deprem | Gökova Körfezi 4.7 ile sallandı





Son depremler, Akdeniz ve Ege sahili sabah saat 08.27 sularında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Son dakika deprem, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Muğla ili Bodrum açıklarında sabah saat 08.27'de deprem olduğunu duyurdu. Denizin 9 KM derinliğinde oluşan deprem, geniş bir alanda hissedildi.

Bodrum ile Datça'nın ortasında kalan Gökova Körfezi'nin merkez üssü olduğu deprem, Marmaris, Didim, Milas, İçmeler, Dalaman Didim, Kuşadası, Fethiye ve Ölüdeniz'de yoğun olarak hissedildi.

ÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.05.28 08:27:46 36.9655 27.6462 9.1 -.- 4.7 4.6 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.05.28 08:04:17 37.4648 29.4300 5.2 -.- 1.6 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.05.28 07:19:14 38.9785 26.2297 12.1 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.05.28 07:12:05 36.3723 29.3197 15.5 -.- 1.9 -.- KINIK-KAS (ANTALYA) İlksel 2019.05.28 07:08:24 40.6342 35.6870 10.9 -.- 2.0 -.- BOGAKOY-(AMASYA) İlksel 2019.05.28 06:57:10 38.9597 26.2267 9.8 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.05.28 05:53:38 39.5192 26.1442 6.8 -.- 2.8 -.- KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.05.28 04:56:08 37.9155 30.9792 3.5 -.- 2.0 -.- BAGCIK-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel 2019.05.28 03:09:41 40.6192 35.7277 4.2 -.- 3.1 3.1 BULDUKLU-(AMASYA) İlksel 2019.05.28 02:37:24 36.8823 27.6327 20.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.05.28 02:23:12 39.6065 38.1448 3.4 -.- 2.1 -.- KALEDIBI-DIVRIGI (SIVAS) İlksel 2019.05.28 01:59:26 36.9185 27.6502 8.9 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.05.28 01:49:21 37.1467 28.6602 10.4 -.- 1.8 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel 2019.05.28 00:10:37 38.7650 43.3423 5.0 -.- 2.6 -.- SAHGELDI-(VAN) İlksel 2019.05.27 23:54:21 37.0582 27.9027 15.0 -.- 1.7 -.- GURCEGIZ-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.05.27 21:55:13 38.6233 27.1635 6.7 -.- 1.6 -.- GOKTEPE-MENEMEN (IZMIR) İlksel 2019.05.27 21:46:01 40.1220 27.0413 5.5 -.- 1.7 -.- DOGACA-CAN (CANAKKALE) İlksel 2019.05.27 21:09:08 37.9082 30.9753 5.0 -.- 2.3 -.- GOKCEHOYUK-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel 2019.05.27 20:55:34 36.2028 27.7122 26.1 -.- 2.7 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.05.27 20:40:24 37.1543 26.6313 5.1 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.05.27 19:46:29 36.9177 27.6560 5.0 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

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