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Bodrum'da deprem | Gökova Körfezi  4.7 ile sallandı 

Bodrum açıklarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem Akdeniz ve Ege sahil şeridini salladı. 

Bodrum'da deprem | Gökova Körfezi  4.7 ile sallandı 

Bodrum açıklarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem Akdeniz ve Ege sahil şeridini salladı. 

28 Mayıs 2019 Salı 08:39
Bodrum'da deprem | Gökova Körfezi  4.7 ile sallandı 

Bodrum'da deprem | Gökova Körfezi  4.7 ile sallandı 



Son depremler, Akdeniz ve Ege sahili sabah saat 08.27 sularında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Son dakika deprem, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Muğla ili Bodrum açıklarında sabah saat 08.27'de deprem olduğunu duyurdu. Denizin 9 KM derinliğinde oluşan deprem, geniş bir alanda hissedildi.

Bodrum ile Datça'nın ortasında kalan Gökova Körfezi'nin merkez üssü olduğu deprem, Marmaris, Didim, Milas, İçmeler, Dalaman Didim, Kuşadası, Fethiye ve Ölüdeniz'de yoğun olarak hissedildi. 

ÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.05.28 08:27:46  36.9655   27.6462        9.1      -.-  4.7  4.6   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2019.05.28 08:04:17  37.4648   29.4300        5.2      -.-  1.6  -.-   UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI)                          İlksel
2019.05.28 07:19:14  38.9785   26.2297       12.1      -.-  2.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2019.05.28 07:12:05  36.3723   29.3197       15.5      -.-  1.9  -.-   KINIK-KAS (ANTALYA)                               İlksel
2019.05.28 07:08:24  40.6342   35.6870       10.9      -.-  2.0  -.-   BOGAKOY-(AMASYA)                                  İlksel
2019.05.28 06:57:10  38.9597   26.2267        9.8      -.-  2.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2019.05.28 05:53:38  39.5192   26.1442        6.8      -.-  2.8  -.-   KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE)                       İlksel
2019.05.28 04:56:08  37.9155   30.9792        3.5      -.-  2.0  -.-   BAGCIK-EGIRDIR (ISPARTA)                          İlksel
2019.05.28 03:09:41  40.6192   35.7277        4.2      -.-  3.1  3.1   BULDUKLU-(AMASYA)                                 İlksel
2019.05.28 02:37:24  36.8823   27.6327       20.0      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2019.05.28 02:23:12  39.6065   38.1448        3.4      -.-  2.1  -.-   KALEDIBI-DIVRIGI (SIVAS)                          İlksel
2019.05.28 01:59:26  36.9185   27.6502        8.9      -.-  2.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2019.05.28 01:49:21  37.1467   28.6602       10.4      -.-  1.8  -.-   TURGUT-ULA (MUGLA)                                İlksel
2019.05.28 00:10:37  38.7650   43.3423        5.0      -.-  2.6  -.-   SAHGELDI-(VAN)                                    İlksel
2019.05.27 23:54:21  37.0582   27.9027       15.0      -.-  1.7  -.-   GURCEGIZ-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2019.05.27 21:55:13  38.6233   27.1635        6.7      -.-  1.6  -.-   GOKTEPE-MENEMEN (IZMIR)                           İlksel
2019.05.27 21:46:01  40.1220   27.0413        5.5      -.-  1.7  -.-   DOGACA-CAN (CANAKKALE)                            İlksel
2019.05.27 21:09:08  37.9082   30.9753        5.0      -.-  2.3  -.-   GOKCEHOYUK-EGIRDIR (ISPARTA)                      İlksel
2019.05.27 20:55:34  36.2028   27.7122       26.1      -.-  2.7  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2019.05.27 20:40:24  37.1543   26.6313        5.1      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2019.05.27 19:46:29  36.9177   27.6560        5.0      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

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