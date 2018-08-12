Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
94940
ALTIN
249.726
DOLAR
6.4202
STERLİN
7.8152
EURO
7.3162
Fenerbahçe 2- Bursaspor 1
Fenerbahçe 2- Bursaspor 1
Fenerbahçe, Bursaspor'u ağırlıyor
Fenerbahçe, Bursaspor'u ağırlıyor
Süper Lig ilk maçta, Galatasaray Ankaragücü'nü 3 golle devirdi
Galatasaray 3- Ankaragücü 1
Avcı "Oyun olarak rakipten daha şanslıyız"
Avcı "Oyun olarak rakipten daha...
Güneş: ‘Kazanmak güzel’
Güneş: ‘Kazanmak güzel’

Bodrum Türkbükü'nde tatilcilere hesap kazığı

Geçtiğimiz yıl lahmacunu 80 liradan satarak gündeme gelen Bodrum Türkbükü'nde bulunan bir işletme bu yıl 5 kişilik tatilci grubuna tam 4 bin 329 lira hesap çıkarak tepkileri üstüne çekti. Bodrumlu işletmecilerin keyfi uygulamasına yöneticilerin sessiz kalması ise olaya tuz biber ekti.

Bodrum Türkbükü'nde tatilcilere hesap kazığı

Geçtiğimiz yıl lahmacunu 80 liradan satarak gündeme gelen Bodrum Türkbükü'nde bulunan bir işletme bu yıl 5 kişilik tatilci grubuna tam 4 bin 329 lira hesap çıkarak tepkileri üstüne çekti. Bodrumlu işletmecilerin keyfi uygulamasına yöneticilerin sessiz kalması ise olaya tuz biber ekti.

12 Ağustos 2018 Pazar 01:35
Bodrum Türkbükü'nde tatilcilere hesap kazığı

Bodrum Türkbükü'nde tatilcilere hesap kazığı


Tatilcilerin her yaz mevsiminde akınına uğrayan Bodrum'da, müşterilerini yüksek fiyatla kazıklayan restoranların keyfiliği vatandaşı isyan ettiriyor. 5 kişilik masaya 4 bin 329 lira hesap çıkaran işletme kendini "Bizde böyle" diyerek savundu.

Tatilcileri iliklerine kadar soymayı gelenek haline getiren Bodrumlu mekan işletmecilerinin acımasızlığı vatandaşların tepkisini çekiyor. Bir bardak ayaranı 28, çayın bardağını ise 18 liraya satan Türkbükü'ndeki bir işletmeye sosyal medyadan tepki yağıyor. Aynı işletme geçtiğimiz yıl lahmacunu 80 liradan satmıştı.

Bodrum'un Türkbükü Mahallesi'nde bulunan bir restorantta yemek yiyen 5 tatilci 4 bin 329 liralık hesap ödedi. Söğüş havucun 35, salatalığın 28, 2 ayranın 56, 4 bardak çayın ise 72 TL'den satılması Bodrum'daki yüksek fiyatları yeniden gündeme getirdi.

Sosyetenin gözde mekanı Türkbükü'nde geçtiğimiz yıllarda lahmacun ve ayranın 80 liradan satılması tartışmalara neden olmuştu. Bu yıl da Türkbükü'nde bulunan bir restoran menüsündeki yüksek fiyatları ile yine gündeme geldi. Bodrum'un Türkbükü Mahallesi'ndeki bir mekana arkadaşları ile giden tatilci yemek sonunda 4 bin 329 TL hesap ödedi. Adisyonu sosyal medya hesabından paylaşan gencin gönderisi kısa sürede binlerce yorum aldı.

4 BARDAK ÇAYA 72 LİRA ÖDEDİLER

Fatura ayrıntısında bir porsiyon bifteğe 195 lira, kolaya 28, 4 kişilik 250 ml. limonataya 19, bir 4 bardak çaya ise 72 liraya ödendiği görüldü. 24 adet midye dolma için 400 lira ödeyen müşteri, 1 adet söğüş salatalığa 28 lira, 1 adet havuca ise 35 lira ödedi.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karadeniz'de sel hayatı felç etti
Karadeniz'de sel hayatı felç etti
Ordu'yu sel vurdu, köprüler yıkıldı, 7 ilçede afet var
Ordu'yu sel vurdu, köprüler yıkıldı, 7 ilçede afet var
AKUT: "17 Ağustos'u asla unutmayacağız!"
AKUT: "17 Ağustos'u asla unutmayacağız!"
Naim'in kızı Sekai yeni bir hukuk mücadelesi başlatıyor
Naim'in kızı Sekai yeni bir hukuk mücadelesi başlatıyor
Antalya'da sel çamurla geldi; Zarar büyük
Antalya'da sel çamurla geldi; Zarar büyük
Erdoğan'a camii kubbesinde uçaksavarlı koruma
Erdoğan'a camii kubbesinde uçaksavarlı koruma
Kemal Sunal'ın filmlerine laf etti, fırtına koptu
Kemal Sunal'ın filmlerine laf etti, fırtına koptu
Bedelli askerlik için bir günde 100 bin kişi başvurdu
Bedelli askerlik için bir günde 100 bin kişi başvurdu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim