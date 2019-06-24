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Boğazı mesken tutan yunuslardan unutulmaz gösteri

İstanbul Boğazı’nda aniden ortaya çıkan yunus balığı sürüsü, görsel şölen oluşturdu.

Boğazı mesken tutan yunuslardan unutulmaz gösteri

İstanbul Boğazı’nda aniden ortaya çıkan yunus balığı sürüsü, görsel şölen oluşturdu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 13:34
Boğazı mesken tutan yunuslardan unutulmaz gösteri

Boğazı mesken tutan yunuslardan unutulmaz gösteri

Karadeniz ile Marmara Denizi arasında gidip gelen yunus balıklarının Sarayburnu açıklarındaki gösterisi vatandaşları kendine hayran bıraktı.

İstanbul'un sevimli yunusları uzun bir aradan sonra yeniden ortaya çıktı. İstanbul Boğazı’nda aniden ortaya çıkan yunus balığı sürüsü, görsel şölen oluşturdu. Havadan çekilen görüntüleriyle belgesel filmlerini aratmayan yunus balıklarının şovu renkli görüntüler oluşturdu. Sevimli yunuslar, yerli ve yabancı birçok turistin ilgi odağı oldu.

Görüldüğünde insanların yüzünde tebessüm oluşturan yunus balıkları, İstanbul boğazında havadan görüntülendi. Yunusların, Ayasofya ve Sultanahmet Camii manzarasında kıyıya yakın yüzerken ki görüntüsü, belgesel filmlerini aratmadı. Yunus balıklarının dans edercesine birbirleri ile yüzmeleri renkli görüntüler oluşturdu.


VATANDAŞLARIN İLGİ ODAĞI OLDULAR

Sarayburnu açıklarına gelen yunuslar ise, yerli ve yabancı birçok turistin ilgi odağı oldu. Bir çok kişi cep telefonu ile yunusların geçişini kayıt altına aldı. Karaya yaklaşan yunus balığının adeta etrafı izliyormuş gibi sahile doğru bakması ise ilginç görüntüler oluşturdu. Bir süre Sarayburnu açıklarında gözüken yunus balıkları ardından gözden kayboldu.
 

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Anahtar Kelimeler:
BoğazYunusKaradenizMarmara Denizi
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