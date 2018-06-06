Boğaziçi Üniversiteli tutuklu öğrenciler tahliye edildi

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 14’ü tutuklu 22 sanığın "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılandığı davada tüm tutuklu sanıklar için tahliye kararı verildi.

Çağlayan'ndaki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmaya, 14 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Çok sayıda sanık avukatının yanısıra sanık öğrencilerin yakınları, CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, Selina Doğan da duruşmada hazır bulundu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu 14 öğrencinin tahliyesine karar verdi.

Sanık ve avukatların ardından görüşü sorulan duruşma savcısı tutuklu öğrencilerden Agah Suat Atay, Sevde Öztürk, Berke Aydoğan, İsmail Gürler, Muhammed Bilgin ve Uzay Talay’ın tahliyelerine karar verilmesini istedi.

Savcı diğer 8 tutuklu sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu 14 sanığın tahliyesine karar verdi. Bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyan mahkeme heyeti bir sonraki duruşmanın 3 Ekim’de görülmesini kararlaştırdı.