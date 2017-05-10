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10 Mayıs 2017 Çarşamba 07:13

Boğaziçili Gizem Zülal Kaynar'ın sır dolu intiharı:

İstanbul Sarıyer’de 3 arkadaşıyla aynı evde kalan Boğaziçi mezunu 25 yaşındaki Gizem Zülal Kaynar, odasında intihar etti. Genç kızın, “Beceremediysem lütfen siz yapın” notu bıraktığı öğrenildi.

Boğaziçili Gizem Zülal Kaynar'ın sır dolu intiharı:
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Boğaziçili Gizem Zülal Kaynar'ın sır dolu intiharı:

Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü Gizem Zülal Kaynar'ın sır dolu intiharı çözülemedi. Geride intihar notu bırakan güzel Gizem'in neden ölümü tercih ettiği henüz bilinmiyor. Yatağında bulunan Gizem'in intihar etmek için kullandığı tüp ve hortum inceleniyor.

İstanbul Sarıyer’de 3 arkadaşıyla aynı evde kalan Boğaziçi mezunu 25 yaşındaki Gizem Zülal Kaynar, odasında intihar etti. Genç kızın, “Beceremediysem lütfen siz yapın” notu bıraktığı öğrenildi.

AİLESİYLE PROBLEMLERİ VARDI

Sarıyer Rumelihisarı’nda önceki gece meydana gelen olay, iddiaya göre şöyle gelişti: Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği’nden geçen yıl mezun olan ve iş bulamadığı için dışarıdan ders veren Gizem Zülal Kaynar, aynı üniversiteden 3 arkadaşıyla kalmaya başladı.

Ev arkadaşları Kaynar’dan haber alamayınca odasına girdi. Genç kızı yatağında baygın halde bulan arkadaşları sağlık ekipleri ve polisi aradı. Olay yerine giden sağlık görevlileri Kaynar’ın öldüğünü belirledi. İntihar ettiği kaydedilen Kaynar’ın yanında yeşil renkli bir tüp ve mavi hortum bulunduğu öğrenildi.

Ev arkadaşları polise verdiği ifadede, 6 kardeşi olan Gizem’in ailesiyle problemleri olduğunu belirterek, “Ailesiyle sıkıntıları vardı. Bu nedenle de memleketine dönmemişti” dedikleri kaydedildi.

GERİYE BU NOTU BIRAKTI

Genç kızın arkadaşlarına, “Beceremediysem lütfen siz yapın. Öldürün beni” notu bıraktığı öğrenildi. Ailesine de bir mektup yazdığı belirtildi.
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