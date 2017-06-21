Bolu Dağı'nda kuyruk çilesi; Yol onarımı işkenceye döndü

Bayram tatili için yola çıkanlar, Bolu DağıAnkara yönünde adeta trafiğe saplandı. 22 KM'lik kara yolu 4 saatte güçlükle aşılabildi.'ndain Ankara yönünün kapalı olması nedeniyle trafiğin verildiği D-100 Karayolu'nda gece boyunca trafik çilesi yaşandı. Bolu Dağı'nda oluşan araç kuyruğu Kaynaşlı Gişeleri'nde TEM'e kadar uzandı. Sürücüler, 22 kilometrelik dağı yaklaşık 3-4 saatte geçebildi.TEM Bolu Dağı geçişinin Ankara yönü, geçen 7 Haziran'da üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Kaynaşlı ve Abant kavşakları arasındaki çalışma nedeniyle sürücüler Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 Karayolu'na yönlendirildi.Akşam iftar vaktine doğru Bolu Dağı'nda başlayan araç yoğunluğu, iftardan sonra gece boyunca artarak devam etti. Bayram tatiline erken çıkarak memleketlerine giden tatilcilerin de etkisiyle D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde ulaşım güçlükle sağlandı. Adım adım ilerleyen trafikte sürücüler duruma tepki gösterdi.Saat 01.00 sıralarında bir TIR'ın Bolu Dağı'nı tırmanırken arızalanması sonucu ulaşım bir süre durdu. Bu sırada oluşan kuyruk Kaynaşlı Gişeleri'nin de gerisine TEM'e kadar uzandı. TIR'ın kaldrılması ardından yol yeniden açıldı. Ancak yoğunluk nedeniyle sürücüler adım adım ilerleyebildi. Kaynaşlı Gişeleri'nde 3 HGS gişesinden 1'sinin arızalı olması nedeniyle de yığılma meydana geldi.Bazı sürücüler, konvoydan çıkıp köy yolunu takip ederek kestirmeden Bolu Dağı'nın yarısına kadar tırmandı ve tekrar konvoya girdi. Akşamdan itibaren gece boyunca sürücüler 22 kilometrelik Bolu Dağı'nı 3-4 saatte geçebildi. Öte yandan Karayolları ekiplerinin TEM'deki çalışmayı tamamladığı, son kontrollerin ardından yolun bugün ulaşıma açılacağı belirtildi.