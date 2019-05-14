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Bugün hava nasıl olacak? Ege ve Trakya'da yağmur var 

İstanbul ve çevresi bugün mayıs ayının en güneşli günlerini görmeye hazırlanıyor. Hava sıcaklığı yer yer 23 dereceye kadar çıkarken, Ege ve Trakya bölgelerinde yağmur uyarısı var.

Bugün hava nasıl olacak? Ege ve Trakya'da yağmur var 

İstanbul ve çevresi bugün mayıs ayının en güneşli günlerini görmeye hazırlanıyor. Hava sıcaklığı yer yer 23 dereceye kadar çıkarken, Ege ve Trakya bölgelerinde yağmur uyarısı var.

14 Mayıs 2019 Salı 07:48
Bugün hava nasıl olacak? Ege ve Trakya'da yağmur var 

Bugün hava nasıl olacak? Ege ve Trakya'da yağmur var 


Türkiye geneli bugün bol güneşli bir gün beklerken, Ege'nin Kuzey Kesimleri ile Trakya bölgesi'nin Batı kesimleri yağmurlu havanın etkisi altına girecek. Üreticinin beklediği yağmurlu hava ise Cuma günü kendisini hissettirecek. Trakya, Marmara ve Batı Karadeniz Bölgeleri ile İç Anadolu Bölgesi'nin batı Ege Bölgesi'nin Doğu kesimleri Antalya ve Muğla'nın büyük bülümü Cuma günü yağmurlu havanın etkisi altında kalabilir.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya bölgesi ile kuzey Ege'de öğle saatlerine kadar sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların 2 ila 5 derece artması tahmin ediliyor


Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimler ile zamanla batı bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 14°C, 23°C
Parçalı bulutlu

ANKARA 11°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu 

ANTALYA 18°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 14°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 13°C, 19°C
Parçalı bulutlu 

MALATYA 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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