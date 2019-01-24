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Bugün hava nasıl olacak: Fırtına ve yağmura dikkat

Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışın etkisi altında. Açıklamada sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi...

Bugün hava nasıl olacak: Fırtına ve yağmura dikkat

Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışın etkisi altında. Açıklamada sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi...

24 Ocak 2019 Perşembe 08:13
Bugün hava nasıl olacak: Fırtına ve yağmura dikkat

Bugün hava nasıl olacak: Fırtına ve yağmura dikkat


Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışın etkisi altında. Açıklamada sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Rüzgarın Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde fırtınaya dönüşmesi bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Malatya ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinde Erzincan, Tunceli çevreleri, gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun (Van ve Iğdır hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz’de yerel olarak kuvvetli (30-60 kg/m2), Antalya merkez ve ile Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş, Muğla'nın Bodrum, Datça, Marmaris, Ortaca, Ula, Dalaman ve Fethiye ilçeleri, Aydın'ın Didim, Söke ve Kuşadası ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de güney yönlerden fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat); Marmaris-Antalya arasındaki kıyı şeridinde ve Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (100 km/saat üzeri) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İzmir'in batı ilçeleri, Burdur, Isparta çevreleri, Antalya'nın Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/ m2),Antalya merkez ile Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş'ta, Bodrum, Datça, Marmaris, Ortaca, Ula, Dalaman ve Fethiye ilçeleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de güney yönlerden fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat); Marmaris-Antalya arasındaki kıyı şeridinde ve Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (100 km/saat üzeri) şeklinde eseceği (çatı uçması, baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA °C, 9°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

IZMIR °C, 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya merkez ile Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş’ta yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -1°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

GAZIANTEP °C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Anahtar Kelimeler:
Bugün Hava Nasıl OlacakMeteoroloji
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