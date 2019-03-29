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Bugün hava nasıl olacak? Kar, yağmur fırtına....

Türkiye hafta sonu yerel seçimlere bölgelere göre değişiklik gösterse de, kar, yağmur, fırtına etkisi altında giriyor..

Bugün hava nasıl olacak? Kar, yağmur fırtına....

Türkiye hafta sonu yerel seçimlere bölgelere göre değişiklik gösterse de, kar, yağmur, fırtına etkisi altında giriyor..

29 Mart 2019 Cuma 10:23
Bugün hava nasıl olacak? Kar, yağmur fırtına....

Bugün hava nasıl olacak? Kar, yağmur fırtına....

Türkiye genelinde hafta sonu yağışlı ve fırtınalı hava sistemi ekisinde kalacak. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye soğuk ve yağışlı hava kendisini gösterecek. Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı yapılırken, iç ve doğu bölgelerinde kar, Akdeniz Bölgesi'nde de kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Sinop ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Şırnak, Bingöl, Muş, Bitlis, Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, zamanla İç Anadolu'nun güneyi ile Sivas ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının İç Anadolu'nun güney ve doğusunda hissedilir derecede olmak üzere ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, iç ve doğu kesimlerde güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege’de kuvvetli zaman zaman fırtına (50-70 km/saat),Marmara'nın güneybatısı (Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı) ve Kuzey Ege’de (İzmir'in ve Manisa'nın kuzeyi) fırtına zaman zaman kuvvetli fırtına (70-90 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.


ÇIĞ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR ve FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Marmara ve Ege’de kuvvetli zaman zaman fırtına (50-70 km/saat),Marmara'nın güneybatısı (Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı) ve Kuzey Ege’de (İzmir'in ve Manisa'nın kuzeyi) fırtına zaman zaman kuvvetli fırtına (70-90 Km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Çatı Uçması, Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Güneydoğu kesimlerde görülecek yağışların; Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin ile Şırnak il merkezinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak'ın doğusu, Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Tarımsal faaliyetin olduğu bölgelerimizden Marmara'nın güneydoğusu (Bilecik, Sakarya'nın ve Bursa'nın güneyi),İç Ege (Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya),Göller Yöresi (Burdur, Isparta) ve İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde bu gece saatlerinden itibaren orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları, don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 5°C, 11°C
Parçalı bulutlu

ANKARA 0°C, 9°C
Parçalı, zamanla güney ve doğusu çok bulutlu

İZMİR 7°C, 15°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU -5°C, 8°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 4°C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ERZURUM -4°C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

Dİ YARBAKIR 5°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

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Bugün Hava Nasıl Olacak?Meteoroloji
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