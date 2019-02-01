Bugün hava nasıl olacak? Kara kış geri döndü

Bugün Hava nasıl olacak? Batı bölgelerinde sün 4 gündür etkili olan mevsim normallerinin üstündeki ılık hava yerini soğuk ve yağışlı hava sistemine terk ediyor.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Batı illerinde sağanak yağış, Doğu illerinde ise kar yağışı etkili oluyor. Yapılan uyarıda ani sel baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirilirken, çıkabilecek hortum riskine karşı da uyarı yapıldı

Bu arada İç Anadolu Bölgesi'ne Akdeniz'e bağlayan Ankara Antalya kara yolunda ulışam güçlükle sağlanıyor. Akseki Bölge Trafik ekipleri, Akseki kavşağından itibaren zincirsiz araçların geçişine izin vermedi, tırlar ise dinlenme tesislerine yönlendirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Sivas, Yozgat ve Kayseri çevreleri ile Antalya'nın doğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Ege ve Akdeniz kıyı kesimindeki yağışların kuvvetli sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerinden orta kuvvette, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli (40-70 Km/saat) ve yağış anında kıyı kesimlerinde kısa süreli fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde, Marmara, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ege ve Akdeniz kıyı kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların kuvvetli (30-60 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kısa süreli fırtına ile hortum riski gibi olumsuz durumlara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli tedbirli olması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; güney yönlerden Ege ve Akdeniz'de kuvvetli (40-70 Km/saat) ve yağış anında kıyı kesimlerinde kısa süreli fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde, Marmara, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR UYARISI: Antalya'nın doğusunun ve Konya'nın güneyinin 1200 m. ve üzeri rakımlı yerlerindeki kar yağışlarının gece saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm. ve üzeri) olması beklendiğinden, başta Antalya ve Konya'yı birbirine bağlayan kara yollarında olmak üzere buzlanma, don olayı ve tipi şeklinde kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 8°C, 13°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

ANKARA 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar hafif yağmurlu

IZMIR 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; ilin doğusunda yer yer kuvvetli sağanak, doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU 3°C, 8°C

Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

TRABZON 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ERZURUM -6°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı

SIIRT 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu