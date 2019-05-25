Bugün hava nasıl olacak? Kuzey bölgelerine dikkat

Türkiye'nin büyük bir bölümü dünden itibaren yağmurlu hava sisteminin etsisi altında kalırken, hava sıcaklıkları hafta başına göre 4 derece azaldı. Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi'nin tamamı, Ege Bölgesi'nin Kuzey doğu kesimler, İç Anadolu Bölgesi'nin Kuzey Batı kesimlerinde yağmurlu hava kendisini hissettirecek.



METEOROLOJİK GÖRÜNÜM NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava durumu şöyle olacak: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Kütahya, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Bitlis ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde Sinop ve Samsun çevreleri ile Kastamonu'nun doğusunda yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette bu akşam saatlerinde İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli(30-50 Km/Sa), yarın (Cumartesi) Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-90 yer yer 90-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette bu akşam saatlerinde İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli(30-50 Km/Sa), yarın Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu gece saatlerinde Sinop ve Samsun çevreleri ile Kastamonu'nun doğusunda yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden bu akşam saatlerinde İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/saat), yarın (Cumartesi) Doğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-90, yer yer 90-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu kesimleri, Balıkesir ile Çanakkale'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYON: 10°C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 15°C, 28°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 15°C, 28°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 20°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 19°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 18°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 9°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı ile bu akşam saatlerinde Kayseri, Yozgat ve Nevşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde güney kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 17°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın (Cumartesi) iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80, yer yer 90-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA 15°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN 16°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 19°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzeyi ile Bitlis ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Cumartesi) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80, yer yer 90-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 31°C

Parçalı bulutlu

VAN 12°C, 25°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 21°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 22°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA NASIL OLACA?

Yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’in doğusu, bugün (Cuma) akşam saatlerinde Batı Akdeniz’in batısı ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren doğusu 6 (50 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusu güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde doğusu batıdan 7 (60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Doğu Karadeniz’in doğusunda 2,0 ila 3,0m, Görüş; İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, kuzeyi ye yer çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerine batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Güney Ege’de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinde geneli ile gece saatlerinden itibaren güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan gece saatlerinde geneli ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), yer yer 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinde batısı 7 (60 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, akşam saatlerinde Batı Akdeniz’in batısı yer yer 2,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren yer yer 1,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.