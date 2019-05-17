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Bugün hava nasıl olacak | Sağanak yağmur uyarısı geldi

Başka Marmara Bölgesi olmak üzere, İç Anadolu ile Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri iç Ege bugün sağanak yağmurlu hava sisteminin etkisi altında bulunacak..

Bugün hava nasıl olacak | Sağanak yağmur uyarısı geldi

Başka Marmara Bölgesi olmak üzere, İç Anadolu ile Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri iç Ege bugün sağanak yağmurlu hava sisteminin etkisi altında bulunacak..

17 Mayıs 2019 Cuma 08:53
Bugün hava nasıl olacak | Sağanak yağmur uyarısı geldi

Bugün hava nasıl olacak? Sağanak yağmur uyarısı geldi



Türkiye'nin batı kesimleri, ile Karadeniz'in iç kesimleri bugün sağanak yağmurun etkisi altında olacak. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor..
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, iç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyılarında sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI AYNI Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

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Son Güncelleme: 18.05.2019 14:40
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Bugün Hava Nasıl Olacak?MeteorolojiGümüşhaneBayburtErzincan
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