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Bugün Hava nasıl olacak | Sel baskını uyarısı geldi

Türkiye'nin iç kesimleri ile Marmara Bölgesi, Karadeniz'de Samsun, Sinop ve Bartın'da yağmur uyarısı var. Ankara ve çevresi için sel baskınlarına dikkat..

Bugün Hava nasıl olacak | Sel baskını uyarısı geldi

Türkiye'nin iç kesimleri ile Marmara Bölgesi, Karadeniz'de Samsun, Sinop ve Bartın'da yağmur uyarısı var. Ankara ve çevresi için sel baskınlarına dikkat..

18 Mayıs 2019 Cumartesi 13:03
Bugün Hava nasıl olacak | Sel baskını uyarısı geldi

Bugün Hava nasıl olacak Sel baskını uyarısı geldi


Hafta sonu Türkiye'nin büyük bölümü yağışlı hava sisteminin etkisi altında olması bekleniyor. Bazı illerde yağmurlu hava sonrası sel baskını uyarısı geldi. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken, bazı illerde sıcaklıkların iki derece daha artması bekleniyor. 
Yağışlı hava sisteminin ise bugün Karadeniz'in iç kesimleri ile Marmara'nın doğusunda etkili olması kuvvetle muhtemel. İstanbul'da ise yerel yağışlar bekleniyor. Yetkililer, sağanak yağmur akşam saat 19.00'a kadar devam edeceğini bildirdi.

YAĞMUR BEKLENEN YERLER

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmelere görü bugün  (18.05.2019 Cumartesi günü) Türkiye'nin Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Zonguldak ve Bartın ile Sinop, Ordu ve Samsun illerinin iç kesimleri), Marmara’nın doğusu (Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Bursa’nın güney ve doğusu), Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Eskişehir ile kuzey ve batı ilçeleri başta olmak üzere Ankara’da yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"


MARMARA'DA ARALIKLI SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı 2 ila 4 derece azalacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların bölgenin doğu kesimlerinde (Kocaeli, Sakarya) kuvvetli olması, pus ve yer yer sis bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, yerel olarak da kuvvetli esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 21
 

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 22
 

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 27
 

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 31
 

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 23
 

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 23
 

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 21
 

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 24
 

Erzurum: Parçalı bulutlu 24
 

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32

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Son Güncelleme: 18.05.2019 14:44
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