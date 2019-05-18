Bugün Hava nasıl olacak Sel baskını uyarısı geldi



Hafta sonu Türkiye'nin büyük bölümü yağışlı hava sisteminin etkisi altında olması bekleniyor. Bazı illerde yağmurlu hava sonrası sel baskını uyarısı geldi. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken, bazı illerde sıcaklıkların iki derece daha artması bekleniyor.

Yağışlı hava sisteminin ise bugün Karadeniz'in iç kesimleri ile Marmara'nın doğusunda etkili olması kuvvetle muhtemel. İstanbul'da ise yerel yağışlar bekleniyor. Yetkililer, sağanak yağmur akşam saat 19.00'a kadar devam edeceğini bildirdi.

YAĞMUR BEKLENEN YERLER

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmelere görü bugün (18.05.2019 Cumartesi günü) Türkiye'nin Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Zonguldak ve Bartın ile Sinop, Ordu ve Samsun illerinin iç kesimleri), Marmara’nın doğusu (Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Bursa’nın güney ve doğusu), Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Eskişehir ile kuzey ve batı ilçeleri başta olmak üzere Ankara’da yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"



MARMARA'DA ARALIKLI SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı 2 ila 4 derece azalacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların bölgenin doğu kesimlerinde (Kocaeli, Sakarya) kuvvetli olması, pus ve yer yer sis bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, yerel olarak da kuvvetli esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 21



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 22



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 27



Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 31



Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 23



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 23



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 21



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 24



Erzurum: Parçalı bulutlu 24



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32