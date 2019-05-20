Bugün hava nasıl olacak? Sıcaklar 6 derece birden artıyor
Yaz sıcakları bugünden itibaren kendini hissettirmeye başlıyor. Son meteorolojik tahminlere göre, Türkiye'nin batısından başlayarak sıcaklıklar 2 ila 6 derece birden artacak. Meteorolojiden elde edilen verilere göre yurdun büyük bölümünde güneşli ve sıcak hava etkili olurken, orta ve doğu Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Kastamonu, Bingöl, Muş, Sinop, Sivas ve Yozgat yağmurun etkili olacağı iller arasında.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre. ülkemiz hava durumu genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu, Sinop, Yozgat, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL 18°C, 28°C
Parçalı bulutlu
ANKARA 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 20°C, 31°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 21°C, 27°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 29°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 16°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 12°C, 29°C
Parçalı bulutlu