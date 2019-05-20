Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
86771
ALTIN
247.281
DOLAR
6.0108
STERLİN
7.6701
EURO
6.7137

Bugün hava nasıl olacak? Sıcaklar 6 derece birden artıyor

Türkiye bugünden itibaren yaz sıcaklarının etkisi altına giriyor. Bazı il merkezlerinde sıcaklık 6 derece birden artıyor..

Bugün hava nasıl olacak? Sıcaklar 6 derece birden artıyor

Türkiye bugünden itibaren yaz sıcaklarının etkisi altına giriyor. Bazı il merkezlerinde sıcaklık 6 derece birden artıyor..

20 Mayıs 2019 Pazartesi 07:49
Bugün hava nasıl olacak? Sıcaklar 6 derece birden artıyor

Bugün hava nasıl olacak? Sıcaklar 6 derece birden artıyor



Yaz sıcakları bugünden itibaren kendini hissettirmeye başlıyor. Son meteorolojik tahminlere göre, Türkiye'nin batısından başlayarak sıcaklıklar 2 ila 6 derece birden artacak. Meteorolojiden elde edilen verilere göre yurdun büyük bölümünde güneşli ve sıcak hava etkili olurken, orta ve doğu Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Kastamonu, Bingöl, Muş, Sinop, Sivas ve Yozgat yağmurun etkili olacağı iller arasında. 


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre. ülkemiz hava durumu genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu, Sinop, Yozgat, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 18°C, 28°C
Parçalı bulutlu

ANKARA 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 20°C, 31°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 21°C, 27°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 29°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 16°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 12°C, 29°C
Parçalı bulutlu

Anahtar Kelimeler:
Bugün Hava Nasıl Olacak?MeteorolojiHava DurumuKastamonuBİNGÖLMuşSinopSivas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarar Ailesi'ni rehin alan zanlılar Bulgaristan'da yakalandı
Sarar Ailesi'ni rehin alan zanlılar Bulgaristan'da yakalandı
Tokat Artova'da feci kaza, 2 polis memuru şehit
Tokat Artova'da feci kaza, 2 polis memuru şehit
Türk vatandaşlarına Schengen vizesi zorlaştırıldı
Türk vatandaşlarına Schengen vizesi zorlaştırıldı
Ağaç keserken, kendisini uyaran kazı ekibine saldırdı
Ağaç keserken, kendisini uyaran kazı ekibine saldırdı
Şehit Şükrü Can Kayadibi törenle uğurlandı
Şehit Şükrü Can Kayadibi törenle uğurlandı
19 Mayıs 100 yaşında | Ne Mutlu Türküm Diyene
19 Mayıs 100 yaşında | Ne Mutlu Türküm Diyene
Haliç Üniversitesi'ne baskın | Rektör koltuğuna oturdular
Haliç Üniversitesi'ne baskın | Rektör koltuğuna oturdular
Bugün Hava nasıl olacak | Sel baskını uyarısı geldi
Bugün Hava nasıl olacak | Sel baskını uyarısı geldi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort