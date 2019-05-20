Bugün hava nasıl olacak? Sıcaklar 6 derece birden artıyor





Yaz sıcakları bugünden itibaren kendini hissettirmeye başlıyor. Son meteorolojik tahminlere göre, Türkiye'nin batısından başlayarak sıcaklıklar 2 ila 6 derece birden artacak. Meteorolojiden elde edilen verilere göre yurdun büyük bölümünde güneşli ve sıcak hava etkili olurken, orta ve doğu Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Kastamonu, Bingöl, Muş, Sinop, Sivas ve Yozgat yağmurun etkili olacağı iller arasında.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre. ülkemiz hava durumu genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu, Sinop, Yozgat, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 18°C, 28°C

Parçalı bulutlu

ANKARA 14°C, 29°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 20°C, 31°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 21°C, 27°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 29°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 16°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 12°C, 29°C

Parçalı bulutlu