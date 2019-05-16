

Bugün hava nasıl olacak? Yağmur sıcakları düşürecek



Yağmurlu hava Kuzey ve batı kesimlerinde etkili olurken güney ve Ege Bölgesi'nde nemli hava kendini hissettirecek.

Bugün hava durumu, Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzeybatı bölgesi sağanak yağışın etkisi altındayken, güneydoğu illerinde ise aşırı sıcaklar etkili oluyor. Yağışların olduğu bölgelerde sıcaklıklar 2 ila 4 derece düşerken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Kütahya, Manisa, Eskişehir, Çankırı, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri ile Ankara’nın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz kıyıları ile İç Ege’de sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının yağış alan bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık