Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
94441
ALTIN
233.474
DOLAR
5.6094
STERLİN
7.4109
EURO
6.3076

Bugün hava nasıl olacak | Yağmur uyarısı var 

Türkiye genelinde bahar havası etkili olurken bazı iller için yağmur uyarısı geldi. Marmara Bölgesi'nde ise hava sıcaklığı 3 dereceye kadar düşecek

Bugün hava nasıl olacak | Yağmur uyarısı var 

Türkiye genelinde bahar havası etkili olurken bazı iller için yağmur uyarısı geldi. Marmara Bölgesi'nde ise hava sıcaklığı 3 dereceye kadar düşecek

03 Nisan 2019 Çarşamba 07:58
Bugün hava nasıl olacak | Yağmur uyarısı var 

Bugün hava nasıl olacak; Yağmur uyarısı var 

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Marmara Bölgesi için hava sıcaklıklarının 3 derece daha düşeceği uyarısında bulundu.  Türkiye'nin büyük bir bölümü bugünden itibaren sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Marmara'da sıcaklıkların 1 ila 3 derece düşeceği tahmin edilirken, Karadeniz'in doğu bölgelerinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Marmara ve Ege bölgelerinde etkili olan fırtınanın dineceği, rüzgarın hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Güney Ege, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Bingöl, Adıyaman, Ş. Urfa'nın kuzey ve doğu kesimleri, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Şırnak'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Bingöl, Adıyaman, Ş. Urfa'nın kuzey ve doğu kesimleri, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Şırnak'ın batı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 

ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak; Kar ve yağmur uyarısı
Bugün hava nasıl olacak; Kar ve yağmur uyarısı
Bugün hava nasıl olacak? 
Bugün hava nasıl olacak? 
Meteoroloji uyardı; Bahar beklerken soğuklar geliyor
Meteoroloji uyardı; Bahar beklerken soğuklar geliyor
En güzel haber Meteoroloji'den: Memlekete bahar geldi
En güzel haber Meteoroloji'den: Memlekete bahar geldi
Bugün hava nasıl olacak; 3 bölge için yağmur uyarısı
Bugün hava nasıl olacak; 3 bölge için yağmur uyarısı
Bugün hava nasıl olacak; Yükseklerde kar var 
Bugün hava nasıl olacak; Yükseklerde kar var 
Bugün hava nasıl olacak? Kar ve fırtına İstanbul'u esir aldı
Bugün hava nasıl olacak? Kar ve fırtına İstanbul'u esir aldı
Bugün hava nasıl olacak; Meteoroloji Ege ve Akdeniz'i uyardı
Bugün hava nasıl olacak; Meteoroloji Ege ve Akdeniz'i uyardı
Anahtar Kelimeler:
Bugün Hava Nasıl OlacakMeteoroloji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarıyer Belediye Başkanı Genç: Seçimle gelen, seçimle gider
Sarıyer Belediye Başkanı Genç: Seçimle gelen, seçimle gider
Otelde şüpheli ölüm | Genç kadın odasında ölü bulundu
Otelde şüpheli ölüm | Genç kadın odasında ölü bulundu
CHP'den İstanbul açıklaması | İmamoğlu'nun mazbatasını verin
CHP'den İstanbul açıklaması | İmamoğlu'nun mazbatasını verin
Turgay Güler'in kibri, İmamoğlu'na yaradı
Turgay Güler'in kibri, İmamoğlu'na yaradı
Geçersiz oylarda müşahitlerin şerhi neden yok?
Geçersiz oylarda müşahitlerin şerhi neden yok?
Üsküdar Seçim Kurulu önünde kavga | Polis havaya ateş açtı
Üsküdar Seçim Kurulu önünde kavga | Polis havaya ateş açtı
Ayvacık Club Hotel Kanara alevlere yenik düştü
Ayvacık Club Hotel Kanara alevlere yenik düştü
Seçim bitti, sonuçlara itiraz süreci başladı
Seçim bitti, sonuçlara itiraz süreci başladı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort