Bugün hava nasıl olacak; Yağmur uyarısı var

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Marmara Bölgesi için hava sıcaklıklarının 3 derece daha düşeceği uyarısında bulundu. Türkiye'nin büyük bir bölümü bugünden itibaren sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Marmara'da sıcaklıkların 1 ila 3 derece düşeceği tahmin edilirken, Karadeniz'in doğu bölgelerinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Marmara ve Ege bölgelerinde etkili olan fırtınanın dineceği, rüzgarın hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Güney Ege, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Bingöl, Adıyaman, Ş. Urfa'nın kuzey ve doğu kesimleri, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Şırnak'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Bingöl, Adıyaman, Ş. Urfa'nın kuzey ve doğu kesimleri, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Şırnak'ın batı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı