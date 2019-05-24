Bugün hava nasıl olacak? Yağmur ve sel baskınlarına dikkat

Türkiye'nin kuzey kesimleri bugün yağmur ve serin hvananın etkisi altında kalıyor. İstanbul ve Marmara'da yağmurla birlikte şiddetli gök gürültüsü hakim..



Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Türkiye'nin kuzey kesiminin neredeyse tamamını yağmur konusunda uyardı. Yapılan uyarılarda su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi. İşte son hava durumu tahminleri..

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Aksaray, Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya (Edirne, Kırklareli), Marmara’nın doğusu (Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında), Batı Karadeniz (Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri) ile Samsun’un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, yurdun kuzeybatı kesimlerinde gece saatlerine kadar kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Malatya çevreleri ile Karadeniz’in iç kesimlerinde 50-70 km/saat, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda 60-80 km/saat, yükseklerinde yer yer 90-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Trakya (Edirne, Kırklareli), Marmara’nın doğusu (Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında), Batı Karadeniz (Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri) ile Samsun’un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Malatya çevreleri ile Karadeniz’in iç kesimlerinde 50-70 km/saat, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda 60-80 km/saat, yükseklerinde yer yer 90-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?



MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Edirne, Kırklareli, Balıkesir'in kuzeyi, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, Bölgenin batısı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde göller yöresinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Aksaray, Niğde, Kayseri ve Nevşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop’un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, sabah saatlerinde batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Samsun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey ve doğusu ile Malatya çevrelerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz’in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah ve öğle saatlerinde batısında 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğu, akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde doğusunda 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, gece saatlerinde Doğu Karadeniz’in doğusunda 1,5 ila 2,5m, Görüş; İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), gece saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, gece 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Kuzey Ege sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle ve akşam saatlerinde Batı Akdeniz’in batısında 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, öğle ve akşam saatlerinde Batı Akdeniz’in batısında 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.