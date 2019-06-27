Bülent Arınç'tan Ahmet Davutoğlu yorumu

Ankara kulislerinde aylardır yeni parti kuracağı yolunda söylentileri yalanlamayan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, yurt gezilerini yeniden başlamaya hazırlanırken, Bülent Arınç'tan ilginç yorum geldi. TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, 24 Haziran seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve "Sorumlulukları paylaşın. Çok iyi bir diplomasi kadromuz var. Abdullah Bey olur, Davutoğlu olur, Ali Babacan olur, ben olurum veya bir başkası olur” dediğini aktardı.

Bu arada seçimlerden önce son ziyaretini Diyarbakır'a gerçekleştiren Davutoğlu bu kez Elazığ'a gitmeye hazırlanıyor.

GÜÇLÜ SİYASİ FİGÜR

TBMM Eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla ilgili yöneltilen soruya ilginç cevaplar verdi. Arınç katıldığı düğünde yaptığı yorumda "Davutoğlu 2003'ten itibaren Başdanışman, Dışişleri Bakanı, Genel Başkan ve Başbakanlık görevleri üstlendi. Kendini yetiştirmiş, donanımlı, çalışkan bir kişi. Girdiği seçimde de yüzde 49 oy aldı. Tecrübesi daha fazla, güçlü bir siyasi figür" dedi. Arınç eski Başbakan Yardımcılarından Ali Babacan için yaptığı değerlendirmede ise "Çalışkan, dürüst, kamuoyunda da sevilen bir arkadaşımız. Ama lider değil. Bir partide ikinci, üçüncü görevi üstlenecek biri olabilir" şeklinde konuştu..

ELAZIĞ'DA STK TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞACAK

Daha önce başkent Ankara ve Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu birçok yerde etkinlikler düzenleyen Ahmet Davutoğlu’nun, 30 Haziran’da da Elazığ’a giderek, sivil toplum örgütleri ile toplantılarını sürdüreceği öğrenildi. Davutoğlu’nun, Anadolu gezilerinde, yeni bir parti kurması halinde taban bulup bulmayacağını test edeceği öne sürülüyor.

CAMİİ AÇILIŞ TÖRENİ'NDE SKANDAL YAŞANMIŞTI

Bosna Hersek'te Sırp saldırıları sırasında ağır hasar alan ve onarımında Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlığı döneminde büyük emek harcayan Prof. Ahmet Davutoğlu'nun ziyareti Ankara'dan engellenmişti. Alaca Camii'nin açılış törenine davet edilmesinden sonra Ankara'nın rahatsızlığı nedeniyle bu davetin geri çekildiği öne sürüldü.

2005 yılında Davutoğlu'nun başlattığı inisiyatifiyle caminin inşası için uluslararası kanallar harekete geçirilmişti. Bosna Hersek Alaca Camii'nin yeniden inşası için gereken şartlar oluşturulduktan sonra 2014'te Davutoğlu başbakan iken Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından caminin inşasına başlamış, Türkiye'nin aktif desteği Davutoğlu'nun görevde olduğu süre boyunca devam etmişti.

Davutoğlu'nun Bosna Hersek'te camii açılışına katılması Dışişleri Bakanlığı kanalıyla engellenmiş, Bosna Hersek yönetimi konuyla ilgili olarak özür dilemişti.

