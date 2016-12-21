Burdurlu Uzman Çavuş Ali Yılmaz, Suriye'de şehit düştü

Türkiye'nin Suriye topraklarında terör örgütlerine karşı yürüttüğü'nda El-Bab'da şehit olan26 yaşındaki'ın acı haberi Burdur'daki yakınlarına verildi.Fırat Kalkanı Harekatı'ndaşehit oldu. Burdur'un Karamanlı İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde oturan dedesive dayısı'nın evine gelenvekiliacı haberi şehidin dedesi ve dayısına verdi. Şehidin dede evine Türk bayrağı asıldı.Şehit'ın geçen şubat ayındaile nişanlandığı ve önümüzdeki aylarda düğün yapmayı planladığı belirtildi. Şehidin anne ve babasının ayrı olduğu, Antalya'da oturan annesinin de acı haberi alarak Burdur'a yola çıktığı kaydedildi.