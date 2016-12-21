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21 Aralık 2016 Çarşamba 22:48

Burdurlu Uzman Çavuş Ali Yılmaz, Suriye'de şehit düştü

Suriye'de terör örgütlerine yönelik operasyonlar sırasında şehit düşen Burdurlu Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın acı haberi ailesine ulaştı

Burdurlu Uzman Çavuş Ali Yılmaz, Suriye'de şehit düştü
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Burdurlu Uzman Çavuş Ali Yılmaz, Suriye'de şehit düştü

Türkiye'nin Suriye topraklarında terör örgütlerine karşı yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nda El-Bab'da şehit olan Uzman Çavuş 26 yaşındaki Ali Yılmaz'ın acı haberi Burdur'daki yakınlarına verildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda Uzman Çavuş Ali Yılmaz şehit oldu. Burdur'un Karamanlı İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde oturan dedesi Abdullah Avcı ve dayısı Aliihsan Avcı'nın evine gelen Çavdır Kaymakamı, Karamanlı Kaymakam vekili Abdullah Şahin, Belediye Başkan vekili Hüseyin Uğurel ve Piyade Yarbay Deniz Çetinkaya acı haberi şehidin dedesi ve dayısına verdi. Şehidin dede evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Ali Yılmaz'ın geçen şubat ayında Emine Zengin ile nişanlandığı ve önümüzdeki aylarda düğün yapmayı planladığı belirtildi. Şehidin anne ve babasının ayrı olduğu, Antalya'da oturan annesinin de acı haberi alarak Burdur'a yola çıktığı kaydedildi.
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