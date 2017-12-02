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Bursa'da feci kaza, 4 ölü 10 yaralı var

Bursa Nilüfer'de servis minibüsü ile 2 otomobilin karıştığı zincirlime kazada ağır blanço. 4 vatandaşın can verdiği trafik faciasında 10 kişi yaralandı... Ölü ve yaralıların isimleri henüz belli değil

Bursa'da feci kaza, 4 ölü 10 yaralı var

Bursa Nilüfer'de servis minibüsü ile 2 otomobilin karıştığı zincirlime kazada ağır blanço. 4 vatandaşın can verdiği trafik faciasında 10 kişi yaralandı... Ölü ve yaralıların isimleri henüz belli değil

02 Aralık 2017 Cumartesi 01:31
Bursa'da feci kaza, 4 ölü 10 yaralı var

Bursa'da feci kaza, 4 ölü 10 yaralı var


Bursa'da servis minibüsü ile 2 otomobilin karıştığı zincirlime kazada ağır blanço. 4 vatandaşın can verdiği trafik faciasında 10 kişi yaralandı...


Bursa gece yarısı meydana gelen feci kaza ile sarsıldı. Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi'nde servis minibüsü ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere 4 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sırılarında Bursa-Mudanya Karayolu İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir merkezine doğru giden, işçileri taşıyan servis minibüsü ile iki otomobil, kaza yaptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, servis minibüsü yan yattı. Kazada ilk belirlemelere göre, 4 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, servis minibüsünün altında kalan olup, olmadığının belirlenmesi için çalışma devam ederken, ölü ve yaralıların kimliği henüz açıklanmadı.

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