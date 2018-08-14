Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
93419
ALTIN
243.842
DOLAR
6.4985
STERLİN
8.0788
EURO
7.3766
Fenerbahçe erken veda etti
Fenerbahçe erken veda etti
Muslera "Daha iyi olacağız"
Muslera "Daha iyi olacağız"
Phillip Cocu "Tura adımızı yazdırmak istiyoruz”
Phillip Cocu "Tura adımızı yazdırmak...
Fenerbahçe, Benfica ile rövanş maçına çıkıyor
Fenerbahçe, Benfica ile rövanş maçına...
Beşiktaş 2- Akhisarspor 1
Beşiktaş 2- Akhisarspor 1

Bursa'da öğrenci otobüsü faciadan döndü, 1 ölü 38 yaralı var

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde öğrencileri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

Bursa'da öğrenci otobüsü faciadan döndü, 1 ölü 38 yaralı var

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde öğrencileri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

14 Ağustos 2018 Salı 22:38
Bursa'da öğrenci otobüsü faciadan döndü, 1 ölü 38 yaralı var

Bursa'da öğrenci otobüsü faciadan döndü, 1 ölü 38 yaralı var

Bursa'da içinde öğrencilerin bulunduğu bir otobüs şarampole devrildi. Kaza bölgesinden gelen ilk haberlere göre 1 kişi can verdi, 38 yaralı var

Bursa Osmangazi ilçesinde öğrencileri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Doburca Mahallesi Uludağ yolunda, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 S 0825 plakalı içerisinde öğrencilerin bulunduğu yolcu otobüsü devrildi. 

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. 

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı. 

Yaralılardan 16'sının tedavisi olay yerinde yapılırken, 22 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan 22 yaralıdan 3'nün durumunun ağır olduğu, 19 kişinin de tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.  

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mazotu biten TIR'ı parfükle çalıştırdı
Mazotu biten TIR'ı parfükle çalıştırdı
Ev alev alev yanarken, yangını eşine izleten adam
Ev alev alev yanarken, yangını eşine izleten adam
Bodrum Türkbükü'nde tatilcilere hesap kazığı
Bodrum Türkbükü'nde tatilcilere hesap kazığı
Karadeniz'de sel hayatı felç etti
Karadeniz'de sel hayatı felç etti
Ordu'yu sel vurdu, köprüler yıkıldı, 7 ilçede afet var
Ordu'yu sel vurdu, köprüler yıkıldı, 7 ilçede afet var
AKUT: "17 Ağustos'u asla unutmayacağız!"
AKUT: "17 Ağustos'u asla unutmayacağız!"
Naim'in kızı Sekai yeni bir hukuk mücadelesi başlatıyor
Naim'in kızı Sekai yeni bir hukuk mücadelesi başlatıyor
Antalya'da sel çamurla geldi; Zarar büyük
Antalya'da sel çamurla geldi; Zarar büyük

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim