Bursa Emir Sultan KYK Yurdu'nda gıda zehirlenmesi; 150 öğrenci hastanelik oldu

Yemekten zehirlenen öğrenciler isyan etti

Kamu yurtlarında sık sık yaşanan gıda zehirlenmesine bir yenisi daha eklendi. Bursa Emir Sultan KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan 150 öğrenci yedikleri yemekten hastanelik oldu. Sosyal medyada yemeklere isyan eden öğrenciler, yetkililerin artık önlem almasını istedi.

Edinilen ilk bilgilere göre Bursa Emir Sultan KYK Erkek Yurdu'nda kalan 150 öğrenci yedikleri akşam yemeğinden zehirlendi. Öğrenciler Bursa'daki hastanelere kaldırıldıBursa'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı'nde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı'nda akşam yemeği yiyen 150 erkek öğrenci yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelik oldu. Akşam yemeğinde servis edilen tavuk ve pilavdan oluşan yemekten yiyen öğrenciler kaldıkları yurt binasında bir süre sonra rahatsızlandı.

Yurt bünyesinde bulunan A, B, C, ve D bloklarından toplamda 150 erkek öğrenciden 30'u Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken diğer öğrenciler ise kentteki diğer hastanelere götürüldü.

Öğrenciler isyanını sosyal medya hesaplarından resmi kurumlara mesaj atarak dile getirdi.