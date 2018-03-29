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Bursa Emir Sultan KYK Yurdu'nda gıda zehirlenmesi; 150 öğrenci hastanelik oldu

Bursa Emir Sultan KYK Yurdu'nda kalan 150 öğrenci gıda zehirlenmesi yüzünden hastanelik oldu. Öğrenciler sosyal medyadan yetkililere seslenerek sık sık yaşanan bu tür olayların önlenmesini istedi. 

Bursa Emir Sultan KYK Yurdu'nda gıda zehirlenmesi; 150 öğrenci hastanelik oldu

Bursa Emir Sultan KYK Yurdu'nda kalan 150 öğrenci gıda zehirlenmesi yüzünden hastanelik oldu. Öğrenciler sosyal medyadan yetkililere seslenerek sık sık yaşanan bu tür olayların önlenmesini istedi. 

29 Mart 2018 Perşembe 00:48
Bursa Emir Sultan KYK Yurdu'nda gıda zehirlenmesi; 150 öğrenci hastanelik oldu

Yemekten zehirlenen öğrenciler isyan etti

Kamu yurtlarında sık sık yaşanan gıda zehirlenmesine bir yenisi daha eklendi. Bursa Emir Sultan KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan 150 öğrenci yedikleri yemekten hastanelik oldu. Sosyal medyada yemeklere isyan eden öğrenciler, yetkililerin artık önlem almasını istedi.

Edinilen ilk bilgilere göre Bursa Emir Sultan KYK Erkek Yurdu'nda kalan 150 öğrenci yedikleri akşam yemeğinden zehirlendi. Öğrenciler Bursa'daki hastanelere kaldırıldı
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi'nde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Emir Sultan Erkek Yurdu'nda akşam yemeği yiyen 150 erkek öğrenci yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelik oldu. Akşam yemeğinde servis edilen tavuk ve pilavdan oluşan yemekten yiyen öğrenciler kaldıkları yurt binasında bir süre sonra rahatsızlandı.

Yurt bünyesinde bulunan A, B, C, ve D bloklarından toplamda 150 erkek öğrenciden 30'u Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken diğer öğrenciler ise kentteki diğer hastanelere götürüldü.

Öğrenciler isyanını sosyal medya hesaplarından resmi kurumlara mesaj atarak dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Bursa Emir Sultan KYK Yurdu
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