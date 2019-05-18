Bursa'da iki belediye 19 Mayıs'ı Atatürk'süz kutluyor

Atatürk'süz 19 Mayıs afişlerine sert tepki



Bursa'da biri CHP'li, diğeri AK Partili iki ayrı belediye, Atatürk unutkanlığında buluştu. Vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi 'Tasarımı bitmeden yanlışlıkla basılmış' yalanına sığınırken, CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın dev fotoğrafının yer aldığı afişte ne Atatürk, ne de fotoğrafına yer verilmedi. Mudanya belediyesi henüz bir açıklama yapmadı.

ATATÜRK'SÜZ 19 MAYIS

Sözcü Gazetesi'nde bugün Halil Ataş imzası ile yayınlanan habere göre Bursa’da ‘Atatürksüz 19 Mayıs afişi’ bu kez CHP’li belediyeden geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, billboardlara astırdığı 19 Mayıs afişlerinde, Atatürk'e yer vermemiş, gelen tepkiler üzerine "Hatalı basılmış" açıklamasında bulunmuştu. Benzer bir afiş skandalına da CHP'li Mudanya Belediyesi imza attı.

TASLAK AFİŞLERİ YANLIŞLIKLA ASMIŞLAR

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için hazırladığı ve astığı afişlerden Atatürk'ü çıkarttığı anlaşıldı. Belediye konuyla ilgili 'Asılanlar taslak afişti' açıklamasını yaptı.

Bursa’nın değişik yerlerine asılan afişlerde “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” yerine yalnızca “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun” yazısının kullanılması tepkilere neden oldu.

31 Mart seçimlerinde AKP’den aday olan Alinur Aktaş’ın Belediye Başkanı olarak seçildiği ilde yaşanan bu hadise İYİ Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından fark edildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Yapılan paylaşım sonrası açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı yapılan bu yanlışın düzeltileceğini belirtti.

Belediye’den yapılan açıklamada, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Bursa’nın çeşitli yerlerindeki billboardlarda yer alan tasarımımı, grafik birimimizin hazırladığı çalışmalardan birinin tam bitmemiş taslak halinin asılması sonucu maalesef eleştirilere sebep olmuştur… Hatalı paylaşımın sosyal medyada bu nâkıs haliyle yer alması hoş değildir” denildi. KAYNAK SÖZCÜ GAZETESİ

