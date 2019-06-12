Butik otel yapıyoruz diyerek kaçak kazı yaptılar



Hazine bulmak umuduyla kiraladıkları evin altını talan eden kaçak define avcıları suç üstü yakalandı. Evin altındaki 20 metrelik tünel kazısında yakalanan 3 gözaltına alındı, ancak daha sonra serbest bırakıldı.

Nevşehir'de, evin altında define aramak için kaçak kazı yaptığı iddia edilen C.O. ile evin sahipleri S.O. ve İ.U. gözaltına alındı...

Evin altında 20 metrelik tünel bulunurken, şüpheliler, butik otel yapmak için kazı yaptıklarını ileri sürdü. 3 kişi, mahkemece serbest bırakıldı

Nevşehir merkeze bağlı Nar beldesi Aşağı Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında eve baskın yapıldı. Yapılan aramada evin altında 20 metrelik tünel bulundu.



SERBEST KALDILAR

Olayla ilgili kaçak kazı yapan C.O. ile evin sahipleri S.O. ve İ.U. gözaltına alındı.

Polisteki ifadelerinde define aradıkları iddiasını kabul etmeyen şüpheliler, butik otel yapmak için kazı yaptıklarını ileri sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece serbest bırakıldı.

