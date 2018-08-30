Büyük zaferin 96’ncı yılı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor.96 yıl önce bugün Milli Mücadele, zafer tacını taktı. Türkiye, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ilk günkü coşkuyla kutluyor.



"Besbelli ki yeni Türk Devleti'nin genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli burada sağlamlaştırıldı, ölümsüz yaşayışı burada taçlandırıldı. Bu alanda akan Türk kanları, bu göklerde uçuşan şehit ruhları Cumhuriyetimizin ölümsüz koruyucularıdır." (Mustafa Kemal Atatürk)

Genelkurmay Başkanlığı, Zafer Haftası ve Büyük Taarruz’un 96’ncı yıldönümü dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Büyük Taarruz’un az bilinen fotoğraflarını paylaştı.

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATAŞE) Başkanlığı arşivlerinden verilen fotoğraflarda, "Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesi" olarak nitelendirilen büyük zafere ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Fotoğraflar arasında Atatürk’ün Çay’da konuşlu 1’inci Ordu Karargâhı’nda askeri bandoyla karşılanması, Büyük Taarruz sabahı Kocatepe’de gözetleme yerine çıkışı ve İsmet İnönü de yer aldı.

Liderler 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Mesajlar özetle şöyle.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: “Bizlere bu zaferi armağan eden Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve ordumuzun mensuplarını şükranla yâd ediyor, şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Malazgirt’le başlayan Anadolu’yu kendimize vatan kılma mücadelemizin asla bitmeyeceğini, en zor dönemimizde, 7 düvele karşı verdiğimiz Çanakkale Savaşı ile ilan etmiştik. 30 Ağustos Zaferi, bu kararlılığımızın yeni bir şahlanışa dönüşmesinin adıdır. Türk milleti 15 Temmuz’da, emperyalist heveslere karşı istiklalini ve istikbalini koruma hususundaki azmini bir kez daha dünyaya göstermiştir. 30 Ağustos bize, şartlar ne kadar zor olursa olsun başarıya ulaşma konusunda önümüzde daima açık bir yol bulunduğuna işaret etmektedir. Geçtiğimiz 16 yılda ülkemizin kat ettiği mesafe, bize bunun mümkün olduğunu göstermiştir. Bugün de yeni zaferlerin, yeni başarıların eşiğinde bulunduğumuza inanıyorum.”

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’dan verilen işaret ile başlayan ve 30 Ağustos 1922 tarihinde kazandığımız büyük zafer ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun temeli atılmıştır."

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: “Mustafa Kemal için 30 Ağustos, askeri zafer olmanın da ötesinde ‘Kayıtsız şartsız milletin olacak egemenliğe’ aralanan tarihi dönüm noktasıdır.”

MHP Lideri Devlet Bahçeli: "30 Ağustos ruhu milli vicdanda hâlâ canlıdır. Bu ruh zulme karşı güvenlik zırhı, hıyanet ve melanete karşı en emin sığınak ve direnç kaynağıdır. "

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler: “Bugünün aynı zamanda ‘Türk Silahlı Kuvvetleri’ günü olması 30 Ağustos’u bizler için çok önemli kılmaktadır.

Bugün gerçekleştirilen ve TSK’nın köklü geleneklerinden olan rütbe terfileri, hepimiz için ayrı bir gurur kaynağıdır.”

Hurriyet