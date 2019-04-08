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Büyükçekmece'de büyük soruşturma | 21 bin seçmene polis gidiyor

Yerel Seçimlerde AK Parti'nin gündeme getirdiği Büyükçekmece'deki oy kaydırma ve sahte seçmen kaydı iddiaları ilçe genelinde büyük bir soruşturma başlatıldı.

Büyükçekmece'de büyük soruşturma | 21 bin seçmene polis gidiyor

Yerel Seçimlerde AK Parti'nin gündeme getirdiği Büyükçekmece'deki oy kaydırma ve sahte seçmen kaydı iddiaları ilçe genelinde büyük bir soruşturma başlatıldı.

08 Nisan 2019 Pazartesi 22:51
Büyükçekmece'de büyük soruşturma | 21 bin seçmene polis gidiyor

Büyükçekmece'de büyük soruşturma | 21 bin seçmene polis gidiyor



31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında CHP adayı Ekrem İmamoğlu karşısında yenilgiye uğrayan AK Parti'nin iddiaları üzerine, Büyükçekmece'de Cumhuriyet Savcılığı ve İçişleri Bakanlığı ayrı ayrı soruşturma başlattı. 
Edinilen bilgiye göre Büyükçekmece'deki soruşturma için İçişleri Bakanlığı'nın 15 mülkiye müfettişi görevlendirdi. İlçe genelinde seçmen kaydı bulunan 21 bin vatandaşın ikametini kontrol eden polis memurlarının sayısının 750'yi geçtiği öğrenildi. CHP adayı Hasan Akgün kazandığı Büyükçekmece seçimlerinde 6. kez koltuğa oturmaya hak kazandı.
AK Parti'nin Büyükçekmece'de seçimlerin iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurusunun ardından gözler İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine çevrildi. 
YSK'nın dün akşam saatlerinde başlayan toplantısı gece yarısına kadar devam etti. Büyükçekmece'de seçimler sırasında usülsüzlük iddialarına konu olan seçmen sayısı 2017 yılında 172 bin 351 olduğu, son seçimlerde ise bu sayının 174 bin 651 olarak seçmen listesine yazıldığı bildiriliyor. AK Parti ve CHP'nin seçmen listelerine 31 mart önceki süreçte itiraz etmeleri sonucu Büyükçekmece'de 754 kişinin seçmen kaydının silindiğini belirten yetkililer, son Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile 31 mart seçimleri sırasındaki seçmen sayısı arasındaki farkın 2 bin 300 vatandaşı kapsadığına dikkat çekiyor..

POLİSLER TEK TEK KONTROL EDİYOR

Cumhuriyet savcılığı ve mülkiye müfettişlerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheli olarak görülen 21 bin seçmenin ikamet ettiği evlerin polis tarafından ziyaret edildiği öğrenildi. Soruşturmanın yarına kadar bitirilerek sonucun Yüksek Seçim Kurulu'na iletileceği ifade ediliyor. AK Parti yetkilileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın büyük usülsüzlük ve örgütlü bir şaibenin olduğu Büyükçekmece seçimleriyle İstanbul genelindeki yerel seçimlerin iptal edilmesinin yolu açılıyor..

İl Seçim Kurulu, AKP'nin itirazınıı reddetmişti

AKP Büyükçekmece İl Başkanlığı, "usulsüz seçmen kaydı" iddiasıyla Büyükçekmece'deki seçimlerin iptali için İl Seçim Kurulu'na başvurdu. 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerden önce usulsüz seçmen kayıtlarıyla ilgili iddialar ise muhalefet partilerinden geliyordu.

Bu iddialar üzerine YSK Başkanı Sadi Güven yerel seçimlerden önce yaptığı açıklamada, "Mükerrer, sahte, hayali seçmen yok" demişti.

AKP'nin usulsüz seçmen kaydı iddiasını dayandırdığı Büyükçekmece'de yürütülen soruşturma ile ilgili son durumu, AKP'li ve CHP'li yetkililerin bu konuyla ilgili yaptığı açıklamaları derledik.
 

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Son Güncelleme: 08.04.2019 23:00
Anahtar Kelimeler:
Ak PartiChpBüyükçekmece
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