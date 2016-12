Büyükelçi'nin katili çevik kuvvet polisi çıktı, Türkiye şokta

Türkiye'yi şoke eden Ankara'da'a yönelik terörist saldırının içinden Ankar Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru çıktı. Türkiye ile Rusya arasında uçak krizi ile bozulan ilişkilerin yeniden düzelmesi için iki ülkenin gösterdiği yoğun çabaların devam ettiği bir dönemde, bir polis memurunun Ankara'nın göbeğinde, devletin kendisine verdiği silahla suikaste yönelmesi akılları karıştırdı.Suikasti herkesin gözü önünde işleyen'ın sorgusu devam ederken, Ankara Moskova hattında yeni bir krizin oluşmaması için her iki ülke liderlikleri soğuk kanlılığını koruyor. Büyüelçi katilinin sorgusu devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un ölümüyle sonuçlanan silahlı suikast hakkında bilgi verdi.Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a silahlı saldırıda bulanan ve Özel Harekat ekibi ile girdiği çatışmada öldürülen Mert Altıntaş'ın inşaatlarda kalfa olarak çalışan babası İsrafil Altıntaş da gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce de anne Hamidiye ile henüz ismi belirtilmeyen kız kardeşi de gözaltına alınmıştı. Bu arada polisin ailenin oturduğu evde yaptığı arama da sona erdi.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi ile ilgili olarak, "Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı Putin'i telefonla arayarak saldırı hakkında bilgi verdi." açıklamasında bulundu.un silahlı saldırı sonucu öldürülmesi ile ilgili, "Saldırgan 24 Haziran 1994, Aydın Söke doğumlu. Manisa Şehzadeler nüfusuna kayıtlı, Söke Cumhuriyet Anadolu Lisesi mezunu, İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu mezunu ve halen Ankara Çevik Şube Müdürlüğünde görev yapan ve 2,5 yıldır bu görevde bulunan Mevlüt Mert Altıntaş" dedi.Bakan Soylu, açıklamasında, "Bugün saat 19.05 sularında Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" adlı fotoğraf sergisinde Rusya Büyükelçisi Sayın Andrey Karlov, konuşması esnasında silahlı bir saldırıya uğramıştır. Kaldırıldığı Güven Hastanesinde saat 19.53'te hayati bulgularının olmadığı tespit edilmesine rağmen hemen yapılan canlandırma müdahalesine cevap alınamamış ve kıymetli dostumuz, Sayın Büyükelçimiz hayatını kaybetmiştir" ifadelerini kullandı."Türkiye-Rusya ilişkilerine gerçekleştirilmiş bir terör eylemidir""Bu suikast, bu saldırı, bu terör eylemi, Türkiye-Rusya ilişkilerine gerçekleştirilmiş bir terör eylemidir." diyen soylu, "Bu, büyük bir provokasyondur. Özellikle Türkiye-Rusya ilişkilerinin çok iyi olduğu bir safahatta, bir dönemde gerçekleştirilen bu acımasız terör eyleminin, Türkiye'ye sıkılmış bir kurşun olduğunu ve milletimizin emanetinde olan, ülkemizin emanetinde olan bir dostumuza yönelik hain bir eylem olduğunu düşünüyoruz " şeklinde konuştu.gerçekleşen saldırı sonrası; "Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Sayın, bugün Türkiye - Rusya münasebetlerini ve geçmişini konu alan resim sergisini ziyaretinde kürsüde konuşmasını yaparken silahlı saldırıya uğramış ve tüm çabalarımıza rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Güvenlik güçlerimiz, saldırganı etkisiz hale getirmişlerdir. Büyükelçinin yanı sıra sergide bulunanlardan biri yabancı uyruklu üç kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavisi sürmektedir." dedi'a düzenlenen suikast ile ilgili yazılı açıklama yayınladı. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, bugün gerçekleştirilen bir sergi açılışında uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu alçakça terörist saldırıyı lanetliyoruz. Olayın faili etkisiz hale getirilmiştir. Bu elim olay en geniş şekilde ve tüm boyutlarıyla tahkik edilecek olup, sorumlular Türk adaletinin önüne çıkarılacaktır. Büyükelçi Karlov, Türkiye'de zor bir dönemde son derece başarılı çalışmalar yürütmüş, gerek şahsi gerek mesleki özellikleriyle tüm devlet kademesinin takdirini kazanmış müstesna bir diplomattır. Anısı her zaman bizimle olacaktır. Bu saldırının Türkiye-Rusya dostluğunu gölgelemesine izin vermeyeceğiz. Bu zor günde Rus halkına ve devletine en kalbi taziyelerimizi sunuyoruz. Bu saldırı, terörün en iğrenç ve barbarca yüzünü göstermiştir. Türkiye, Rusya ve tüm diğer ortaklarıyla birlikte terörizmle mücadele için her türlü çabayı kararlılıkla göstermeye devam edecektir.""Bilinmelidir ki bu suikast, bizi ve ülkemizi derinden üzmüştür. Bu saldırı ve terör olayı bizi ve ülkemizi derinden yaralamıştır. Bu vesileyle tekraren hem Rusya Federasyonu'na, dostumuz Rusya halkına ve aynı zamanda kıymetli ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."Soylu, "Olay esnasında yaralanan Leyla Gündoğan, Arnavutluk doğumlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu tespit edebildiğimiz Anastas Zımbırıkalı ve Anıl Değer, olay yerinden acilen Güven Hastanesine getirilmiştir. Yaralılardan Anıl Değer taburcu olmuştur. Yaralılarımızdan birisi ayağından birisi de kolundan şu anda tedavi altındalar." bilgisini verdi.