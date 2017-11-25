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Büyükelçi suikasti davasında önemli gelişme: TRT programcısı tutuklandı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik karanlık suikastin aydınlatılması için yürütülen araştırma bir TRT çalışanına kadar dayandı. TRT Avaz'da Eko Vizyon adlı programın yapımcısı bir kişi tutuklandı.

Büyükelçi suikasti davasında önemli gelişme: TRT programcısı tutuklandı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik karanlık suikastin aydınlatılması için yürütülen araştırma bir TRT çalışanına kadar dayandı. TRT Avaz'da Eko Vizyon adlı programın yapımcısı bir kişi tutuklandı.

25 Kasım 2017 Cumartesi 00:57
Büyükelçi suikasti davasında önemli gelişme: TRT programcısı tutuklandı

Büyükelçi suikasti davasında önemli gelişme: TRT programcısı tutuklandı


Türkiye ile Rusya arasındaki normalleşme sürecinin yaşandığı ilk günlerde, Ankara'da uğradığı karanlık bir suikast sonucu hayatını kaybeden Büyükelçi Karlov cinayetinde çok önemli gelişme. TRT'de proramcılık yapan bir kişinin cinayetle ilgili olarak tutuklandığı açıklandı.

Ankara'da resim sergisi açılışı sırasında Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikast soruşturması kapsamında 1 kişi tutuklandı

19 Aralık 2016 tarihinde Ankara'da resim sergisi açılışı sırasında Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından katledilmişti.
Edinilen bilgiye göre Büyükelçi Karlov'a ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında TRT Avaz'da yayınlanan Eko Avaz isimli programın yapımcısı olan Guru Medyanın Yayın Grubu Başkanı H.A.'nın "tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklandığı öğrenildi.

ANKARA'DA ANDREY KARLOV ANITI AÇILDI

Bu arada Ankara'da 19 Aralık 2016'da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un anısına yapılan anıt törenle açıldı.

AA'nın haberine göre; Ankara'da 19 Aralık 2016'da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un anısına yapılan anıt törenle açıldı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un ev sahipliğinde büyükelçilikte düzenlenen törene, Andrey Karlov’un eşi Marina Karlova'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Altay, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, diplomatik misyon temsilcileri, Rus ve Türk sivil toplum temsilcileri katıldı.

Altay, törende yaptığı konuşmada, menfur ve alçakça bir cinayete kurban giden Karlov'u, saygıyla andığını dile getirerek, "Kendisi Türkiye-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesine önemli katkılarda bulunmuş, iki ülkenin yakınlaşmasına en yakından şahitlik etmiş değerli bir büyükelçi, meslektaş ve insandı." dedi.

Karlov'un kaybının Türk devletinde ve toplumunda derin bir üzüntüye yol açtığının altını çizen Altay, "Değerli dostumuz Andrey Karlov'a yapılan hain suikastin soruşturulması Rus tarafının da katılımıyla ve azami dikkatle yürütülmeye devam etmektedir." diye konuştu.

Altay, Karlov'un anısının yaşatılması için Türkiye'nin somut adımlar attığını belirterek, bu kapsamda Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu Karyağdı sokağına Andrey Karlov adının verildiğini söyledi.

Ankara'da yarın, Karlov'un anısına bir judo turnuvasının düzenleneceğini dile getiren Altay, ayrıca Karlov'un memleketi Klintsi ile Antalya'nın Demre ilçesinin kardeş şehir ilan edilmesinin planlandığını dile getirdi.

Altay, "Bu kardeşlik halklarımız arasında giderek gelişen dosluk ve yakınlaşmanın da nişanesi olacaktır." dedi.

"ANDREY KARLOV'UN ANISI ÖLÜMSÜZLEŞTİ"

Büyükelçi Yerhov ise Karlov'un diplomatik kariyeri boyunca üstün başarılar elde ettiğini belirterek, "Rus-Türk ilişkilerinin şu an yaşanan tırmanışında Andrey Karlov'un çok ciddi şahsi katkısı bulunmaktadır." diye konuştu.

Türkiye'de Karlov'un adının cadde ve sokaklara verilmesinin tesadüfi olmadığını ifade eden Yerhov, "Suikast sonucu öldürülen büyükelçimizin yerine geldiğimde ne kadar sevilen birisi olduğundan emin oldum." değerlendirmesinde bulundu.

Yerhov, "iyi kalpli, aydın ve kibar" olarak nitelediği Karlov'un insanlara karşı her zaman anlayış gösteren ve bundan da memnuniyet duyan biri olduğunu ifade etti.

Karlov'un Rus Büyükelçiliği için büyük çabalar sarfettiğini dile getiren Yerhov, "Sembolik olan şudur ki bu anıt fiilen tüm dünyadan toplanan paralarla yaptırıldı. Hem de Bakanlığımızın teşkilatında hem de her ülkede görev yapan Rus diplomatlarımız gönüllü olarak Andrey Karlov'un anısını ölümsüzleştirdiler." dedi.
erhov, anıtın, Rus diplomat Karlov'un kahramanlığını hep hatırlatacağını kaydetti.

"KARLOV, TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN AKTİF ÇABA SARFETTİ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna da Karlov'un Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için aktif çaba sarfettiğini, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin en zor zamanlarında yaşanan krizin atlatılmasında büyük bir rol oynadığını söyledi. Tuna, "Ancak ne yazıktır ki Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki güzel iş birliğini istemeyen çevreler tarafından organize edilen menfur bir terör eylemi sonucu yaşamını yitirmiştir." dedi.

Bu elim hadiseye rağmen gerek Türkiye'nin gerekse Rusya'nın bu çevrelerin umudunu boşa çıkardığını vurgulayan Tuna, Türkiye ve Rusya'nın her geçen gün ilerleyen bir iş birliği ile ikili ve bölgesel konularda yakın bir şekilde çalışmayı sürdürdüğünü belirtti.

"İLİŞKİLERİMİZDE KARDEŞLİK VE DOSTLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY OLMASIN"

Andrey Karlov’un eşi Karlova, 3,5 yıl Türkiye'de bulunduklarını belirterek, "Hem bu ülkeyi hem de onun güzel geleneklerini ve halkını beraber sevmiştik." diye konuştu.

Bu tarz trajedilerin tekrarlanmaması yönündeki temennisini ifade eden Karlova, "Hepinize barış dolu bir gökyüzü ve ilişkilerimizde kesinlikle kardeşlik ve dostluktan başka bir şey olmamasını diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Karlov anıtının açılışı yapıldı ve anıta çelenk konuldu. Törenden sonra Uluslararası Karlov Fonu'nun tanıtımı yapıldı ve basına kapalı kokteyl düzenlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükelçi Karlov
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