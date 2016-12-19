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19 Aralık 2016 Pazartesi 20:11

Büyükelçi'yi vuran saldırganla ilgili şoke eden 15 Temmuz detayı

Ankara'da Rus Büyükelçi'yi vuran saldırganla ilgili şoke eden 15 Temmuz detayı, Suikastçi polisin amirleri FETÖ'cü olmaktan tutuklanırken, kendisinin de 15 Temmuz'da izin alarak Ankara'ya geldiği belirlendi.

Büyükelçi'yi vuran saldırganla ilgili şoke eden 15 Temmuz detayı
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Suikastçi polisin 15 Temmuz gizemi: O da Ankara'ya izinli gelmiş

Türkiye'yi sarsan 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sırasında çok sayıda darbeci subay, polis gibi, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast düzenleyen polis memurunun da Ankara'ya o gün izinli geldiği ortaya çıktı.



AMİRLERİ FETÖCÜ ÇIKMIŞTI
 
Ankara'da Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast düzenleyen polis memuru Mert Altıntaş'ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında geçici görevle Diyarbakır'da olduğu öğrenildi. Altıntaş'a 2 gün izin veren dönemin Diyarbakır Çevik Kuvvet Şube Müdürü Kahraman Sezer'in ise darbe girişiminden sonra FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklandığı belirtildi.

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast düzenledikten sonra, ölü olarak ele geçirilen Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mert Altıntaş'ın, Temmuz ayında geçici görevle Diyarbakır'da bulunduğu ortaya çıktı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Diyarbakır'da bulunan Altıntaş'ın 16 Temmuz günü 2 gün izin alarak Ankara'ya gittiği belirtildi.

18 Temmuz gününe kadar izin alan Altıntaş'ın, Ankara Demetevler Mahallesi'nde bir evi adres gösterdiği ifade edildi. Darbe girişimi nedeniyle polislerin izinlerinin iptal edildiği dönemde Altıntaş'a 2 gün izin veren dönemin Diyarbakır Çevik Kuvvet Şube Müdürü Kahraman Sezer'in ise 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklandığı belirtildi.

İZMİR RÜŞTÜ ÜNSAL POLİS OKULU MEZUNU

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u suikasti düzenleyen saldıran Mert Altındaş'ın liseyi bitirdikten sonra 2012 yılında İzmir Buca'daki Rüstü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu'na girdiği, 2 yıllık eğitimin ardından da 2014 yılında mezun olduğu ortaya çıktı. Polis memuru Altıntaş'ın polis okuluna girdiği dönemde Eğitim Daire Başkanlığı'nın FETÖ üyelerinin yönetiminde olduğu, ayrıca Mert Altıntaş'ın eğitem gördüğü dönemde ve sonrasında bağlantıda bulunduğu alt, üst ve kendi devresindeki emniyet personelinin FETÖ üyesi olmak suçlamasıyla meslekten ihraç edildikleri öğrenildi. Mert Altıntaş'ın ise FETÖ içerisinde uyuyan hücre gibi değerlendirildiği ileri sürüldü.
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