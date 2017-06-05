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05 Haziran 2017 Pazartesi 09:22

ByLock kullanan 102 bin FETÖ zanlısının internet geçmişi araştırılacak

FETÖ’cü darbe girişiminin ardından MİT’in hazırlayıp Ankara Başsavcılığı’na gönderdiği ve oradan da 80 ile gönderilen 102 bin kişilik ByLock listesiyle ilgili düğmeye basıldı

ByLock kullanan 102 bin FETÖ zanlısının internet geçmişi araştırılacak
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ByLock kullanan 102 bin FETÖ zanlısının internet geçmişi araştırılacak

Türkiye'yi felaketin eşiğine kadar sürükleyen FETÖ'cü yapılanmanın kendi arasında kullandığı şifreli haberleşme programı Bylock için yeni bir safhaya geçiliyor. Bylock kullanan 102 bin kamu personelinin geriye dönük internet geçmişi hakkında detaylı araştırma yapılacak.
FETÖ’cü darbe girişiminin ardından MİT’in hazırlayıp Ankara Başsavcılığı’na gönderdiği ve oradan da 80 ile gönderilen 102 bin kişilik ByLock listesiyle ilgili düğmeye basıldı

İNTERNET SİCİLLERİ TARANACAK
İçinde polis, asker, savcı, hâkim, öğretmen ve kritik kurumlarda yuvalanmış FETÖ’cülerin yer aldığı Bylock listesiyle ilgili bugüne kadar Türkiye genelinde 50 bini aşkın şüpheli hakkında işlem yapıldı. Ancak soruşturmalar ve açılan davalarda şüphelilerin büyük çoğunluğunun en kritik delil sayılan ByLock için “Ben kullanmadım. Yakınlarım indirmiştir” savunmalarının doğru olup olmadığını tespit etmek için yeni bir adım atıldı.

Habertürk Gazetesi'nde Fevzi Çakır imzasıyla bugün yayınlanan habere göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) gönderdiği yazıda, MİT’in hazırladığı ByLock raporunda örgütün Litvanya’dan kiraladığı 9 adet IP numarasından biri olan ByLock.net adlı “46.166.160.137” IP numarasına yer verildi. 102 bin kişilik listedekilerin ortak bağlandığı bu IP adresinin internet trafiğinin incelenmesi istendi.

BTK GELİŞTİRDİ

BTK’nın yeni geliştirdiği “internet trafiğini tarama” programıyla, şüphelilerin internet geçmişinin taranacağı bildirildi. Bu taramadan şüphelilerin tarih, gün ve saat itibarıyla ByLock’u ne sıklıkla kullandıkları, kimlerle irtibat kurduklarına dair net tespitlere ulaşılacağı ifade edildi. BTK bilişim uzmanlarınca hazırlanacak bilirkişi raporunun dava dosyalarına ek delil olarak konulacağı, şüphelilerin savunmalarında “Ben ByLock’u bilmiyorum. Kullanmadım. Başkası indirmiştir” şeklindeki yalan beyanlarının önüne geçileceği belirtildi. ByLock’çuların internet geçmişi mercek altında.
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