Cami cemaati, namaz kılmak için Bakan'ı bekledi

Denizli Sevindik Camii yakınlarında düzenlenen miting sırasında yatsı ezanı okununca Bakan Zeybekçi, imama haber göndererek 'Birlikte kılalım' dedi, cemaat 15 dakika bakanı bekledi.
Denizli’de referandum çalışmalarını yürüten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesinde vatandaşlara bir araya geldi. Sevindik Camisin yanındaki meydanda düzenlenen mitingde cami imamı ile Bakan Zeybekci arasında ilginç bir sessiz mesaja sahne oldu.
Referandum çalışmaları kapsamında Denizli’de vatandaşlarla bir araya gelen ve konuşması yatsı ezanına denk gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, imama iletilmesi için cemaat aracılığıyla “10 dakika bekleyin beraber kılalım” demesinden yaklaşık 15 dakika sonra, cami imamı, cüppeli ve sarıkla iki üç sefer kapı önüne çıkarak bakan ‘çabuk ol’ mesajı verdi. Bu durum görenleri güldürürken, ‘çabuk namaza bekliyoruz’ olarak yorumlandı.
Sevindik Camisinin yanındaki meydanda düzenlenen mitinge Bakan Zeybekci’nin yanı sıra, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve vatandaşlar katıldı.
Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, birer konuşma yaptı.
Daha sonra kürsüye çıkarak, AK Parti’nin yaptığı icraatlarından örnekler veren Bakan Zeybekci, 16 Nisan’da oylanacak referandumunu gerekliliğinde söz etti.
Koalisyonların Türkiye’nin başına sürekli bela olduğunu belirten Bakan Zeybekci, “1991 yılında dünya büyümede rekorlar kırarken, biz devamlı geriye doğru gittik. 1991’den 2002’ye kadar bu Türkiye 9 tane koalisyon hükümeti gördü. Bu ülke 9 yılda 9 tane hükümet, 25 günlük Tansu Çiller hükümeti gördü. Yine aynı sistemle, yine aynı yöntemle Türkiye’nin kanını emdiler” dedi.
Türkiye’nin en güçlü olduğu bir dönemde bile koalisyon hesaplarının yapıldığını belirten Zeybekci, “2015 yılı Haziran’ında yine aynı oyunu oymadılar mı? Türkiye’yi yeniden koalisyona mahkum etmediler mi, ettiler. Allem ediyorlar, kallem ediyorlar, yine aynı düzene getiriyorlar. 2002 yılında yüz liralık verginin 87 lirası, yani senin ekmekten ödediğin, gazdan ödediğin, elektrikten ödediğin, maaşlarımızdan ücretlerimizden ödediğimiz yüz TL’lik vergini 87 TL’si faize gidiyordu. O zaman 87 TL’si gidiyordu da, şimdi kaç gidiyor, 10 TL’si gidiyor. Ama Recep Tayyip Erdoğan, bu 10 TL’si gidiyor diye de, bize yapmadığını bırakmıyor, söylemediğini bırakmıyor, hedef sıfıra indirmek. Allah aşkına o vergini 13 TL’si ile ne olur, hiçbir şey olmaz, IMF’nin kucağına gider oturursunuz. Türkiye’yi IMF’ye teslim edersiniz” diye konuştu.
Bakan Zeybekci, konuşmasını yaparken yatsı ezanı okundu. 10 dakika içerisinde konuşmasını toparlayıp bitirmek istediğini belirten Zeybekci, ezandan sonra bitireceğini söyledi. Zeybekci, ezan okunurken camiye giden cemaate seslenerek, “İmama söyleyin 10 dakika beklesin beraber kılalım” diye seslendi. Ancak herhangi bir karışılık gelmeyince Bakan, imamın beklemesi için iki sefer daha seslendi.
Ezan bittikten sonra konuşmasına tekrar başlayan ve yaklaşık 15 dakika sürdü. Bakan Zeybekci’nin konuşmasının 10’uncu dakikasından sonra, cami imamı kapıya işaret vermek amacıyla iki üç sefer cüppeli ve sarıklı olarak kapıya çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar hoca, “Bakan’a çabuk namaza gel, seni bekliyoruz” yorumlarını yaptı.