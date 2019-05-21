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Camii deposunda 82 santim uzunluğunda iguana çıktı

Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, belki de hayatlarının en ilginç kurtarma operasyonuna imza attı. Bir camii deposunda bulunan 82 santim uzunluğundaki iguana günün konusu oldu.

Camii deposunda 82 santim uzunluğunda iguana çıktı

Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, belki de hayatlarının en ilginç kurtarma operasyonuna imza attı. Bir camii deposunda bulunan 82 santim uzunluğundaki iguana günün konusu oldu.

21 Mayıs 2019 Salı 21:04
Camii deposunda 82 santim uzunluğunda iguana çıktı

Camii deposunda 82 santim uzunluğunda iguana çıktı


Vatandaşların duyduğu garip ses üzerine yaptıklar araştırmada, sadece belgesellerde gördükleri bir canlı türüyle karşılaştılar. Olay yerine gelen itfaiye erleri ise, hayatlarında ilk kez iguana kurtarma operasyonuna imza atarak günün konusu haline geldiler. Sevimli igunana doğal koruma milli parklar ekibine teslim edilerek hayatı güvence altına alındı..

Kimbilir belki de bir vatandaş sırf merak yüzünden evine aldı, besledi, büyüdükçe korkmaya başlayınca camii avlusuna terk ettiği iguana burada depoya girince olaydan vatandaşların haberi oldu. Düzce'de, Asar Camii’nin deposundan gelen sesleri duyan cemaat, itfaiyeye haber verdi. Depoya giren itfaiye ekibi 82 santim uzunluğundaki iguana ile karşılaşınca şaşırırken, hayvan itfaiye müdürlüğüne götürüldü... Daha önce, Bodrum yakınlarında yol kenarına atılarak terk edilen bir iguana; koruma altına alınmıştı.

Düzce Azmimilli Mahallesi’nde bulunan Asar Camii’nin deposundan ses geldiğini duyan camii cemaati içeride bir hayvanın olduğunu tahmin ederek durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. Camiye gelen itfaiye ekibi, depoda iguana görünce şaşırdı. İguanayı alan itfaiye ekibi, bir evden kaçtığı tahmin edilen 82 santimetre uzunluğundaki hayvanı itfaiye müdürlüğüne götürdü. İtfaiyeciler, iguanayı teslim etmek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne haber verdi.


Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat, "Muhteşem bir canlı. İnanılmaz güzel, ihtişamlı. Meslek hayatımın en ilginç vakalarından bir tanesi diyebilirim" dedi.

DOĞA KORUMA MİLLİ PARKLAR EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri iguanayı Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, "Rehabilitasyon merkezine götürerek tedavi ettireceğiz ve genel müdürlükle görüşmelerin ardından karar vereceğiz. Belki de hayvanat bahçesine gidecek" dedi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat ise "Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim ettik. Tabi iguana ile her gün karşılaşılmıyor. Ülkemizde yetişen bir hayvan türü değil. O yüzden hepimiz şaşırdık" diye konuştu. 

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Son Güncelleme: 21.05.2019 21:11
Anahtar Kelimeler:
Düzce BelediyesiDüzceİguanaAsar CamiiAzmimilli Mahallesi
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