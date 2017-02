Çanakkale'de deprem, 5.3 Çanakkale'yi salladı

Çanakkale'de deprem

ÇANAKKALE'DEKİ DEPREM BAYIRKÖY'DE BÜYÜK HASARA YOL AÇTI

, Sabah erken saatlerde Çanakkale yakınlarında meydana gelen deprem büyük paniğe neden oldu. Çanakkale'nin Ege Denizi açıklarında oluşan 5.3 büyüklüğündeki deprem geniş bir alanda hissedildi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini ilk olarak 5.5, daha sonra ise 5.3 olarak duyurdu. İlk sarsıntının ardından 22 artçı sarsıntı daha kaydedildi.Çanakkale ValisiAyvacık ilçesi açıklarında saat 06.51'de meydana gelen 5,3 şiddetindeki depremde ilk bilgilere göre can ve mal kaybı olmadığını, bazı köylerde boş olan bazı evlerin çatılarında hasar olabileceğini açıkladı.Vali Orhan Tavlı, depremin ilk anlarından itibaren AFAD ve UMKE ekiplerinin seferber edildiğini hatırlatarak, "Ayvacık Kaymakamımız ve ekipler gerekli araştırmaları yapıyorlar. Çok şükür can ve mal kaybı gözükmüyor. Bazı köylerde boş olan evlerin daha önce kar ve yağmurdan dolayı etkilenen çatılarında hasarlar olabilir. Arkadaşlarımız o köylere de ulaşmaya çalışıyor" dedi.Öte yandan Ayvacık'a 50 kilometre mesafedeki Yukarıköy ve Çanköy'de bazı evlerde hasarlar olduğu öğrenildi.Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki 5,3 şiddetindeki deprem, Bayırköy'de çok sayıda evin yıkılmasına ve onlarca koyunun telef olmasına yol açtı.İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Bayırköy Muhtarı Mehmet Yahya Çavuş, 06.51 sıralarında büyük bir gürültü ile uyandıklarını belirterek, "Köyümüz 250 haneli. Köyde 40-50 civarında evde hasar var, bazı evlerde küçükbaş hayvanlar da telef oldu. Evlerden kimisinin ise sadece çatısı kaldı" dedi.Öte yandan İHA muhabirinin ulaştığı Çamköy Muhtarı Mustafa Sinop da köyde 5-6 evde hasar olduğunu ifade ederek, "Çok şükür yaralanan ve can kaybı yok. 5-6 evde hasar var. Camimizde de çatlak var. Jandarma ekipleri köyümüzde yardım ediyor" diye konuştu.Çanakkale'ye 30 kilometre mesafedeki Bayırköy ile yakınlarındaki Çamköy'de hasar meydana geldiği, Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin bölgede çalışma başlattığı öğrenildi.