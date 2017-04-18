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18 Nisan 2017 Salı 22:34

Çanakkale'de YSK ve Hayır protestosu

Çanakkale'de, YSK referandumda mühürsüz oyların geçerli sayılması yönündeki kararına tepki gösteren CHP'li gençler yürüyüş yaparak seçimin iptal edilmesini istedi.

Çanakkale'de YSK ve Hayır protestosu
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Çanakkale'de YSK ve Hayır protestosu

Çanakkale'de, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) referandumda mühürsüz oyların geçerli sayılması yönündeki kararına tepki gösteren CHP İl Gençlik Kolları üyeleri yürüyüş yaparak seçimin iptal edilmesini istedi.

CHP İl Gençlik Kolları, Çanakkale Kadın Dayanışması üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşu üyelerinden oluşan grup bu akşam saat 19.00'da İskele Meydanı'nda toplanarak, YSK'nın 16 Nisan Halk Oylaması için verdiği kararı protesto etti. Partili Cumhurbaşkanlığı'na karşı olduklarını belirten grup üyeleri, 'Susma haykır, başkanlığı hayır' sloganı attı. Meydandan kordon boyuna çıkarak yürüyüşe geçen grup büyük bir Türk Bayrağı açarak 'Boyun eğme' ve 'Hayır daha bitmedi' yazılı pankart taşıdı. Yürüyüş sırasında sık sık İzmir Marşı'nı söyleyen gruptaki bazı protestocular, ellerindeki tencere ve tavalara vurarak ses çıkartıp tepki gösterdiler. İskele Meydanı'ndan Kordon boyuna kadar yürüyen grup, aynı güzergahı takip ederek yeniden İskele Meydanı'na geldi.
Geniş güvenlik önlemenin alındığı yürüyüş olaysız şekilde sona erdi.
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