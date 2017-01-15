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15 Ocak 2017 Pazar 00:47

Çanakkale Gülpınar'da deprem; Çanakkale 4.7 ile sallandı

Çanakkale'de deprem, Çanakkale Gülpınar'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem geniş bir alanda hissedildi.

Çanakkale Gülpınar'da deprem; Çanakkale 4.7 ile sallandı
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Çanakkale Gülpınar'da deprem; Ayvacık 4.7 ile sallandı


Çanakkale'de deprem, Gece yarısı saat 01.38 sıralarında meydana gelen depremin şiddeti 4.7 olarak açıklandı.

Son Depremler, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem yer kabuğunun 6,6 KM derinliğinde oluştu.




Çok geniş bir alanda hissedilen deprem vatandaşlar arasında korkuya neden oldu.

Deprem sonrası çok sayıda köyle iletişim sağlanamadı.

Çanakkale Ayvacık köyü yakınlarında meydana gelen deprem, Çanakkale başta olmak üzere Ezine, Bayramiç, Behram, Dalyan, Bozcaada, Ayvalık, Muratlar, Kepez, Burhaniye ve Havran gibi çok sayıda yerleşim biriminde yoğun olarak hissedildi.
İlk depremin hemen ardından saat 01.42 sıralarında aynı bölgede 3.1 büyüklüğünde artçı sarsıntı kaydedildi.


Depremin meydana geldiği Babakale ile Kösedere arasındki bölge sık sık küçük çaplı sarsıntıların kaynağı olarak biliniyor. Son birkaç saat içerisinde aynı bölgede 20'den fazla deprem kaydedilmişti.



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