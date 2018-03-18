Çanakkale'yi unutanlar boğazın dibine baksın!

Türk milleti tam 103 yıl önce bugün, emperyalist güçleri Çanakkale boğazına gömdü. Dünyanın en gelişmiş teknolojileriyle topraklarımıza saldıran İngiltere ve Fransa'yı Çanakkale'de bozguna uğratan Türk ordusu, tarihe altın harflerle kazıdığı büyük zaferin yıl dönümü kutlu olsun...



103 yıl önce bugün, kahraman Türk askeri Çanakkale’de tarihin en büyük destanlarından birini yazdı. Yedi düvele, “Çanakkale geçilmez” dedi. Zaferin 103. yılında Ulu Önder Atatürk ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Çanakkale'yi unutan batılı güçlerin son dönemde ülkemiz üstünde yeniden sergilediği emperyalist oyunların farkındayız! Türk milleti onlara 103 yıl önceki şanlı direnişi hatırlatırken arada bir boğazın dibini hatarlamalarını tavsiye ediyor..

ATATÜRK'ÜN KALEMİNDEN ÇANAKKALE

18 Mart 1915 günü gerçekleşen deniz savaşında, itilaf devletlerine ait 5 gemi mayına çarptı. 3'ü battı (Irresistable, Ocean ve Bouvet), 2'si hasar gördü. İtilaf devletlerinin donanması o gün Çanakkale Boğazı'nı geçebilseydi savaşın gidişatı değişecek ve Çarlık Rusya'sı güçlenip Almanlar doğu ve batıdan sıkıştırılacaktı. Ancak itilaf devletlerinin Çanakkale'ye gönderdiği donanma orada savaş gücünün 3'te 1 'ini, 44 top ve 800 denizcisini yitirdi ve Boğaz'dan geri döndü. Türk tarafının kaybıysa 79 şehit ve yaralılardı. Yoğun bombardımana rağmen şehit sayısının düşük olması Türk tarafında büyük sevinç ve özgüven yarattı...

"Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar. Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sessizlik içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçikle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar. Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır."

Mustafa Kemal ATATÜRK

"Şu anda mağlûbiyeti bütün damarlarımda hissetmekteyim. Çok üzgünüm. Daha düne kadar 'Çanakkale bizimdir' diyordum çünkü bu savaşı kazanmak için askeri, parayı, cephaneyi, her şeyi hesaplamıştım. Hepsinde çok üstündük. Yalnız bir şeyi hesaba katmamışız... Mustafa Kemal'i... Bağrımda İngiliz gururu olmasa, Türkleri alnından öpmek, onları ayakta alkışlamak isterdim.''

Winston Churchill



