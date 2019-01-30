Canı ne kadar tatlıymış: Pansuman yüzünden hastaneyi karıştırdı



Pansuman sırasında canının yandığını iddia eden bir kişi önce sağlık görevlisine tekme yumruk saldırdı, ardından da hastaneyi bir birine katarak olay çıkardı.

Karaman'da pansuman yaptırmak için özel hastaneye giden E.Ö., 'canını acıttığı' iddiasıyla sağlık görevlisi Abdulsemih G.'ye saldırdı. Gözaltına alınan E.Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı...



Olay, dün Mansur Dede Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki özel hastanede meydana geldi. E.Ö., daha önce olduğu ameliyat nedeniyle pansuman yaptırmak için hastaneye geldi. Sağlık görevlisi Abdulsemih G., pansuman yaptığı sırada iddiaya göre E.Ö., 'canını acıttığı' iddiasıyla tepki gösterdi.

TEKME VE YUMRUKLA SALDIRDI

Edinilen bilgilere göre E.Ö., Abdülselim G. ile arasında çıkan tartışma sonucu saldırmaya kalkıştı. Abdulsemih G. kaçarak koridora çıktı peşinden giden E.Ö., ise tekme ve yumrukla saldırdı. Araya giren diğer çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilen E.Ö., hastaneden dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Ö., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Saldırı anı hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

