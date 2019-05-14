Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
86771
ALTIN
247.281
DOLAR
6.0108
STERLİN
7.6701
EURO
6.7137

Canlı yayında Müslüman olan çocuk ortalığı karıştırdı

Arkadaşlarının 'Orada ünlüler var, yemek veriyorlar gel birlikte gidelim' diyerek elinden tutup getirdiği ve milyonlarca insan önünde kelim-i şehadet getirerek din değiştiren Ermeni kökenli çocuğu ailesi duruma itiraz etti.

Canlı yayında Müslüman olan çocuk ortalığı karıştırdı

Arkadaşlarının 'Orada ünlüler var, yemek veriyorlar gel birlikte gidelim' diyerek elinden tutup getirdiği ve milyonlarca insan önünde kelim-i şehadet getirerek din değiştiren Ermeni kökenli çocuğu ailesi duruma itiraz etti.

14 Mayıs 2019 Salı 21:21
Canlı yayında Müslüman olan çocuk ortalığı karıştırdı


Canlı yayında müslüman olan çocuk ortalığı karıştırdı

13 yaşında canlı yayında din değiştiren çocuğun annesi isyan etti. Ailesinin, kendisinin onayı alınmadan canlı yayına çıkarılan çocuğun din değiştirmesinden haberleri olmadığını söyleyen anne Nihat Hatipoğlu ve programı hakkında RTÜK'e suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti... 

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

ATV'de Nihat Hatipoğlu'nun programında canlı yayına çıkarılan ve henüz 13 yaşındaki Artur adlı Ermeni kökenli çocuğun ailesi dertli. Çocuklarının canlı yayında istismar edildiğini iddia eden aile din değiştirmenin geçersiz olduğunu belirterek "Oğlumuz hala inançlı bir hristiyan" açıklamasında bulundu.  canlı yayında din değiştiren çocuk için RTÜK'ten nasıl bir cevap geleceği henüz belli değil, ancak küçük yaşta çocuğun canlı yayında din değiştirme görüntüleri muhafazakar çevrelerde de tepkiyle karşılanıyor.

HDP'Lİ VEKİL 'KONUYU TAKİP EDECEĞİZ'

HDP'li Garo Paylan, "Çocuk istismarı yapıldığını belirttiği Hatipoğlu'nun programı hakkında RTÜK’e ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağını" söyledi...


Nihat Hatipoğlu'nun canlı yayında 'din değiştirttiği' 13 yaşındaki Ermeni çocuğun ailesinden yalanlama geldi. HDP Milletvekili Garo Paylan ile iletişime geçen anne çocuğunun kendisinin onayı alınmadan ekrana çıkarıldığını söyleyerek, “Çocuğum kesinlikle Müslüman değil” dedi. Hatipoğlu programda aileden onay alındığını söylemişti. 

ÇOCUĞUN ANNESİ "OĞLUM MÜSLÜMAN OLMADI"

Konuyla ilgili Evrensel’e konuşan HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, çocuğun annesinin kendisiyle iletişime geçtiğini ve kesinlikle rızası alınmadan çocuğunun programa çıkarıldığını söylediğini aktardı. 

Ailenin, yılardır Türkiye’de yaşayan Ermenistanlı bir aile olduğunu ifade eden Paylan şunları anlattı: “Annesi olay üzerine bana ulaştı. Bunun kendi rızasıyla kesinlikle olmadığını söyledi. Türkçesi yarım yamalak bir Türkçe. Programdan arandığını ama ne olduğunu anlamadığını ve videoyu gördüğünde şok olduğunu anlattı. Çocuğunun istismar edildiğini, kesinlikle Müslüman olmadığını, sünnet olmadığını söyledi”.

GARO PAYLAN; "ÇOCUK İSTİSMARI"

Yaşananı büyük bir skandal olarak niteleyen Paylan, “Çocuğu ‘Orada ünlü insanlar var, yemek veriyorlar’ diyerek arkadaşı programa götürmüş. 13 yaşındaki çocuktan bahsediyoruz. Önemli bir çocuk istismarıyla karşı karşıyayız” dedi. 

"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Paylan konuyla ilgili gerekli girişimlerde bulunacağını ifade ederek, “Bu işin peşini bırakmayacağım RTÜK’e şikayette bulunacağım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla görüşeceğim” dedi.

Nihat Hatipoğlu'na üç harfliler sorusu; Kocam işe gidince...
Nihat Hatipoğlu'na üç harfliler sorusu; Kocam işe gidince...
Merve Kavakçı olayında bilinmeyenleri Hatipoğlu açıkladı
Merve Kavakçı olayında bilinmeyenleri Hatipoğlu açıkladı
Nihat Hatipoğlu'na Alanya'da yoğun ilgi
Nihat Hatipoğlu'na Alanya'da yoğun ilgi
İmam, Müftülük Önünde Kendini Yakmaya Kalkıştı
İmam, Müftülük Önünde Kendini Yakmaya Kalkıştı
Hatipoğlu'na 'Kardeşimin kafasına oturdum öldü, günah mı' sorusu
Hatipoğlu'na 'Kardeşimin kafasına oturdum öldü, günah mı' sorusu
Nihat Hatipoğlu: Eşler birbirlerine yatakta 'hayır' dememeli
Nihat Hatipoğlu: Eşler birbirlerine yatakta 'hayır' dememeli
Peygamber'in ekranda gösterilmesine tepkiler sürüyor
Peygamber'in ekranda gösterilmesine tepkiler sürüyor
NİHAT HATİPOĞLU, SALI GÜNÜ BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK
NİHAT HATİPOĞLU, SALI GÜNÜ BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK
Son Güncelleme: 18.05.2019 15:12
Anahtar Kelimeler:
Nihat HatipoğluErmeniCanlı Yayında Din DeğiştirenRtük
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarar Ailesi'ni rehin alan zanlılar Bulgaristan'da yakalandı
Sarar Ailesi'ni rehin alan zanlılar Bulgaristan'da yakalandı
Tokat Artova'da feci kaza, 2 polis memuru şehit
Tokat Artova'da feci kaza, 2 polis memuru şehit
Bugün hava nasıl olacak? Sıcaklar 6 derece birden artıyor
Bugün hava nasıl olacak? Sıcaklar 6 derece birden artıyor
Türk vatandaşlarına Schengen vizesi zorlaştırıldı
Türk vatandaşlarına Schengen vizesi zorlaştırıldı
Ağaç keserken, kendisini uyaran kazı ekibine saldırdı
Ağaç keserken, kendisini uyaran kazı ekibine saldırdı
Şehit Şükrü Can Kayadibi törenle uğurlandı
Şehit Şükrü Can Kayadibi törenle uğurlandı
19 Mayıs 100 yaşında | Ne Mutlu Türküm Diyene
19 Mayıs 100 yaşında | Ne Mutlu Türküm Diyene
Haliç Üniversitesi'ne baskın | Rektör koltuğuna oturdular
Haliç Üniversitesi'ne baskın | Rektör koltuğuna oturdular

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort