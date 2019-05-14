

Canlı yayında müslüman olan çocuk ortalığı karıştırdı

13 yaşında canlı yayında din değiştiren çocuğun annesi isyan etti. Ailesinin, kendisinin onayı alınmadan canlı yayına çıkarılan çocuğun din değiştirmesinden haberleri olmadığını söyleyen anne Nihat Hatipoğlu ve programı hakkında RTÜK'e suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti...

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Nihat Hatipoğlu’nun istismar ettiği Arthur’un annesi ile görüştüm.

13 yaşındaki oğlunun kendisinin onayı olmadan programda ekrana çıkarıldığını söyledi.

Çocuk istismarı yapan program hakkında yarın RTÜK’e ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. pic.twitter.com/2mnNuMrUgB — Garo Paylan - Կարօ Փայլան (@GaroPaylan) May 14, 2019

ATV'de Nihat Hatipoğlu'nun programında canlı yayına çıkarılan ve henüz 13 yaşındaki Artur adlı Ermeni kökenli çocuğun ailesi dertli. Çocuklarının canlı yayında istismar edildiğini iddia eden aile din değiştirmenin geçersiz olduğunu belirterek "Oğlumuz hala inançlı bir hristiyan" açıklamasında bulundu. canlı yayında din değiştiren çocuk için RTÜK'ten nasıl bir cevap geleceği henüz belli değil, ancak küçük yaşta çocuğun canlı yayında din değiştirme görüntüleri muhafazakar çevrelerde de tepkiyle karşılanıyor.

HDP'Lİ VEKİL 'KONUYU TAKİP EDECEĞİZ'

HDP'li Garo Paylan, "Çocuk istismarı yapıldığını belirttiği Hatipoğlu'nun programı hakkında RTÜK’e ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağını" söyledi...



Nihat Hatipoğlu'nun canlı yayında 'din değiştirttiği' 13 yaşındaki Ermeni çocuğun ailesinden yalanlama geldi. HDP Milletvekili Garo Paylan ile iletişime geçen anne çocuğunun kendisinin onayı alınmadan ekrana çıkarıldığını söyleyerek, “Çocuğum kesinlikle Müslüman değil” dedi. Hatipoğlu programda aileden onay alındığını söylemişti.

ÇOCUĞUN ANNESİ "OĞLUM MÜSLÜMAN OLMADI"

Konuyla ilgili Evrensel’e konuşan HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, çocuğun annesinin kendisiyle iletişime geçtiğini ve kesinlikle rızası alınmadan çocuğunun programa çıkarıldığını söylediğini aktardı.

Ailenin, yılardır Türkiye’de yaşayan Ermenistanlı bir aile olduğunu ifade eden Paylan şunları anlattı: “Annesi olay üzerine bana ulaştı. Bunun kendi rızasıyla kesinlikle olmadığını söyledi. Türkçesi yarım yamalak bir Türkçe. Programdan arandığını ama ne olduğunu anlamadığını ve videoyu gördüğünde şok olduğunu anlattı. Çocuğunun istismar edildiğini, kesinlikle Müslüman olmadığını, sünnet olmadığını söyledi”.

GARO PAYLAN; "ÇOCUK İSTİSMARI"

Yaşananı büyük bir skandal olarak niteleyen Paylan, “Çocuğu ‘Orada ünlü insanlar var, yemek veriyorlar’ diyerek arkadaşı programa götürmüş. 13 yaşındaki çocuktan bahsediyoruz. Önemli bir çocuk istismarıyla karşı karşıyayız” dedi.

"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Paylan konuyla ilgili gerekli girişimlerde bulunacağını ifade ederek, “Bu işin peşini bırakmayacağım RTÜK’e şikayette bulunacağım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla görüşeceğim” dedi.