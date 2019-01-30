Çarpık ilişkiye dini alet etmişler; Bu kadarına da pes doğrusu



Esra Erol'un hazırlayıp sunduğu ATV'de yayınlanan TV programı, dini duyguları sapkın emellerine alet eden bir adamın iç yüzünü gözler önüne serdi. İddiaya göre Nagihan isimli mağdur bir kadının annesi olan Meral Hanım, kızının meleklerle konuştuğunu öne süren ve 4 kadınla çarpık ilişki yaşayan Ömer Kara tarafından nasıl kandırıldığını anlatınca izleyicilerin ağzı açık kaldı.

"MELEKLERLE KONUŞTUĞUNU SÖYLEDİ"

ATV'de ekrana gelen 'Esra Erol'da' programına meleklerle konuştuğu iddia edilen ve 4 kadınla çarpık bir ilişki yaşayan Ömer Kara olayı damgasını vurdu. Kızı Nagihan Durguç'un kendini 'Ömer Bin Hattab' olarak tanıtan Ömer Kara tarafından kandırıldığını söyleyen Meral Hanım, canlı yayına katılınca kan donduran detaylar bir bir ifşa oldu. Şu anda 36 yaşında olan kızının 5 yıldır kendisinden uzaklaşmaya başladığını söyleyen Meral Hanım, "Kızım üniversiteyi bitirdikten sonra çok güzel bir şirkette çalışmaya başladı. Ancak bir arkadaşı vasıtasıyla Ömer Kara ile tanışınca hayatı altüst oldu. Ömer Kara, manevi boyuttaki konuşmalarla, meleklerle internetten konuşmalarla, korku filmleri seyrettirerek benim kızımı içine kapalı bir hale getirdi. Onu bizden uzaklaştırmaya başladı" dedi.



"BİLGİSAYARINDA HZ. İSA'NIN RESİMLERİ VARDI"

İnternette özel bir topluluğun olduğu ve sadece özel davetle katılınabilen bir siteden kızı Nagihan'a yazılar geldiğini söyleyen Meral Hanım, kızının kendisine "Anne melekler senin için çok güzel şeyler söylüyorlar. Sen çok sıkıntı çekmişsin ama artık bundan sonraki hayatın çok iyi olacak" dediğini söyledi. Yine kızının bir gün kendisine mertebe atladığını da söylediğini belirten Meral Hanım, ardından şunları dile getirdi: "Bilgisayarında Meryem ile İsa'nın resimleri vardı. Eda ve Elif İzmirli isimdeki diğer arkadaşlarının bilgisayarında da bu resmi görmüştüm."



CANLI YAYINA BAĞLANIP SUÇLAMALARI REDDETTİ

Ömer Kara'nın Nazan Kara isminde bir kadınla resmi nikahlı evli olduğunu ve o kadından iki çocuğu olduğunu dile getiren Meral Hanım, Ömer bundan 15 yıl öncesinde Elif İzmirli ile birlikteymiş. Aradan 6-7 yıl geçtikten sonra Elif'in kardeşi Eda ile birlikte olmaya başlamış. Ardından da benim kızımla tanışmış." ifadelerini kullandı. Şu anda Ömer Kara'nın hem kendi kızından hem de Eda İzmirli'den 1 hafta arayla iki çocuğu dünyaya geldiğini iddia eden Meral Hanımın anlattıkları kan dondururken Ömer Kara da canlı yayına bağlanarak kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Eda İzmirli ile görüşmediğini ve ondan olan çocuk hakkında konuşmak istemediğini söyleyen Kara, resmi nikahlı karısı Nazan Hanımla da boşanma aşamasında olduğunu ve yakında davanın sonuçlanacağını ifade etti. KAYNAK; HABERLER.COM



