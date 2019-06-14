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Çarptığı adamın başından bir an ayrılamadı

Yollarda vicdansız sürücülerin onlarca kazada vurup kaçtığı mağdurlar can verirken, Antalya Gazipaşa'da bir kadın sürücünün neden olduğu trafik kazası görenlerin yüreğini burktu. 

Çarptığı adamın başından bir an ayrılamadı

Yollarda vicdansız sürücülerin onlarca kazada vurup kaçtığı mağdurlar can verirken, Antalya Gazipaşa'da bir kadın sürücünün neden olduğu trafik kazası görenlerin yüreğini burktu. 

14 Haziran 2019 Cuma 15:01
Çarptığı adamın başından bir an ayrılamadı

Çarptığı adamın başından bir an ayrılamadı


Trafikte çarptığı motorsikletlinin ölüm haberini alan genç kadın adeta yıkıldı. Kazazedeye ilk müdahalenin yapılmasına yardım eden 'Onun da çocukları vardır, evine ekmek götürüyordur' diyerek göz yaşlarına hakim olamadı


Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Milli Egemenlik Bulvarı Gazipaşa Meteoroloji İstasyonu önünde saat 10.00 sıralarında yürek yakan bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya-Gazipaşa istikametinde seyir halinde olan Dilek Kurt (21) yönetimindeki otomobil, tali yoldan çıkan Durmuş Demiral (57) yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi.

KALP MASAJI YAPILDI AMA...

Feci kazanın ardından çarpmanın etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Demiral’a ilk müdahaleyi, bir yakınının haber vermesi üzerine olay yerine giden Gazipaşa Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Sözen yaptı. Demiral yapılan kalp masajına cevap vermedi.

"ONUN DA ÇOCUĞU VARDIR"

Demiral’a ilk müdahale yapılırken otomobil sürücüsü Dilek Kurt gözyaşlarına sahip olamadı. Sinir krizleri geçiren Kurt, “Benim de çocuğum var. Onun da çocuğu vardır. O da evine ekmek götürüyordur. Ben bir daha çocuğumu göremeyecek miyim” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASIYDI

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demiral tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demiral’ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi...
 

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