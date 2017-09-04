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Çatalca halkı şehit Er Halil İbrahim Güler'i uğurladı

Çukurcu'da şehit düşen Er Halil İbrahim Güler, Çatalca'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Çatalca halkı şehit Er Halil İbrahim Güler'i uğurladı

Çukurcu'da şehit düşen Er Halil İbrahim Güler, Çatalca'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

04 Eylül 2017 Pazartesi 15:14
Çatalca halkı şehit Er Halil İbrahim Güler'i uğurladı

Çatalca halkı şehit Er Halil İbrahim Güler'i uğurladı


Hakkari Çukurca'da şehit olan sözleşmeli er Halil İbrahim Güler (21) için Çatalca'da bulunan Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğla vakti kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Şehidin babası Kani Gürel ve kardeşi Alihan Gürel, Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yanında durarak saf tuttu.  Namazın ardından dualar edildi, helallik alındı. Güler'in cenazesi ardından defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'ne götürüldü. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da Güler Ailesi'ne  taziyelerini iletti.

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