Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
91800
ALTIN
250.842
DOLAR
5.8325
STERLİN
7.4358
EURO
6.5718

Çayırova'da fabrika yangını,  Ölenler kaçak işçi çıktı 

Bayramın ilk günü Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir fabrikada çıkan yangında can veren 4 işçinin kaçak olarak çalıştırılan yabancılar olduğu ortaya çıktı.

Çayırova'da fabrika yangını,  Ölenler kaçak işçi çıktı 

Bayramın ilk günü Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir fabrikada çıkan yangında can veren 4 işçinin kaçak olarak çalıştırılan yabancılar olduğu ortaya çıktı.

07 Haziran 2019 Cuma 15:12
Çayırova'da fabrika yangını,  Ölenler kaçak işçi çıktı 

Çayırova'da fabrika yangını,  Ölenler kaçak işçi çıktı 


Türkiye kaçak işçilerin canı pahasına çalıştırıldığı, emeklerinin SGK güvencesi olmadan sömürüldüğü ülkeler arasına giriyor. Son olarak Çayırova'da bayramın birinci günü alev alarak yanan ve 4 işçinin can verdiği fabrikada ölenlerin ve yaralananların tamamının kaçak göçmen olduğu ortaya çıktı. Fabrikada kalan kaçak işçilerden 8'nin sınırdışı edileceği öğrenildi. 

SAVCILIK YANGINI SORUŞTURUYOR

Çayırova'ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ev tekstil ürünleri üretimi yapılan fabrikada dün yangın çıktı. Alevler, 4,5 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Fabrikada mahsur kalan 4 işçi, yaşamını yitirirken, dumandan etkilenen 5 işçi de hastanede tedaviye alındı. İşçilerin cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 4 işçiden 3'ünün Suriye uyruklu, 1'inin ise Afganistan uyruklu olduğu öğrenildi. Otopsi sonucu işçilerin kimlikleri belirlenecek.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan bugün fabrikada soğutma çalışmalarına devam edilirken, enkazdan hala dumanların yükseldiği görüldü. Bir ara enkazdan küçük alevler yükselirken, itfaiye ekibi su tuttu.

FABRİKA SAHİBİ GÖZALTINDA

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yangınla ilgili 2 savcı görevlendirirken, 30 kişinin ifadesi alındı. Fabrikanın sahibi ile binayı kiraya veren kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, kaçak olarak çalıştığı öğrenilen 8 yabancı uyruklunun, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.

Çayırova'da fabrika yangınında 4 kişi can verdi
Çayırova'da fabrika yangınında 4 kişi can verdi
Mühimmat fabrikasında şiddetli patlama
Mühimmat fabrikasında şiddetli patlama
Tank fabrikasının Katar'a satışına Danıştay dur dedi
Tank fabrikasının Katar'a satışına Danıştay dur dedi
Yusuf Büyükaşık cinayeti, fabrikasının yanında cesedi bulundu
Yusuf Büyükaşık cinayeti, fabrikasının yanında cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
ÇayırovaFabrika YangınıKaçak IşçiSgk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Binali Yıldırım HDP oylarına Kürdistan'la göz kırptı
Binali Yıldırım HDP oylarına Kürdistan'la göz kırptı
Çayırova'da fabrika yangınında 4 kişi can verdi
Çayırova'da fabrika yangınında 4 kişi can verdi
Terk edilen köpeğe tepkiler gün boyu sürdü
Terk edilen köpeğe tepkiler gün boyu sürdü
Ters laleleri ağır para cezasına rağmen söküp götürdüler
Ters laleleri ağır para cezasına rağmen söküp götürdüler
Bugün hava nasıl olacak? Bazı iller için yağmur uyarısı var
Bugün hava nasıl olacak? Bazı iller için yağmur uyarısı var
Keşke Kurtuluş Savaşı'nı kaybetseydik diyen imam açığa alındı
Keşke Kurtuluş Savaşı'nı kaybetseydik diyen imam açığa alındı
Balıkesir Kepsut'ta feci kaza, baba kız can verdi
Balıkesir Kepsut'ta feci kaza, baba kız can verdi
Çorlu'da feci kaza, 5 ölü var
Çorlu'da feci kaza, 5 ölü var

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort