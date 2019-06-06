Çayırova'da fabrika yangınında 4 kişi can verdi





Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir fabrika çıkan yangında alevlere teslim oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında ilk belirlemelere göre 4 kişinin cesedine ulaşıldı

Yangın, 09.50 sıralarında Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tuna Caddesi üzerindeki bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın. Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı.

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerin üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tamamen alevlere teslim olan fabrikaya müdahale etmek için çalışma başlattı. Çıkan yangında yaralanan ve dumandan etkilenen 6 kişi ise olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

5 KİŞİ YARALANDI 4 KİŞİ CAN VERDİ

Yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastanelere kaldırıldı. Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri yanan fabrikaya girdi. Fabrikada bulunan 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekipleri fabrikada başka kimsenin olup olmadığını kontrol ediyor.

Yangın sırasında içeride bugün mesaiye gelen yaklaşık 30 kişi bulunduğu, birçoğunun kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı, yaralanan 5 kişinin ise çevre hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri, içeride mahsur kalanlar olduğu ihbarı üzerine de çalışma başlattı.

Bu arada, yangını söndürme çalışmalarına Kocaeli merkez ve ilçeleriyle İstanbul itfaiyesi katıldı.

YANGIN GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bu üzücü olayı duyar duymaz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 9 dakika içerisinde yangına müdahale etmeye başladığını söyledi.

Çok sayıda ambulans ekibinin de olay yerine intikal ettiğini dile getiren Çiftçi, "Şu anda hamdolsun yangını kontrol altına almaya başladık. İçeride kalan vatandaş var mı yok mu bu konu sadece söylem çerçevesinde, inşallah yoktur. Bu olay hepimizi üzmüştür mübarek bayram günü ama itfaiye ekibimiz canla başla ve komşu ilçelerin de takviyesiyle 30 civarında itfaiye ekibimiz olay yerinde ve yangın kontrol altına alınmış durumda." şeklinde konuştu.

Çiftçi, gazetecilerin "İçeride yaralılar olduğu söyleniyor, bilgi var mı, kaç yaralı var, durumları nedir?" sorusuna, "5 vatandaşımız yaralanmış ve ambulansla hastanelere sevk edildi. Kontrol altındalar şu anda durum bu şekilde, durumları ağır değil. İçeride mahsur kalanlar var mı şu anda öyle bir söylem var ama net bir bilgi yok." yanıtını verdi.

Başkan Çiftçi, yangının neden çıktığının olay yeri incelemesi sonucunda ortaya çıkacağını, şu anda kendilerine ulaşan herhangi bir bilginin olmadığını söyledi.

Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak da ekiplerin en kısa sürede ulaştığını belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği tekstil fabrikası yangını ile ilgili soruşturma başlatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri de yangın alanında inceleme yapıyor.

Çayırova'da bir tekstil fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangında fabrika küle dönerken, alevler yaklaşık 4 saatte söndürülebildi. Tamamen söndürülen ve soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada 5 işçinin cansız bedeninin tespit edildiği öğrenildi. İşçilerin cenazeleri yoğun sıcaklık nedeniyle henüz çıkarılamazken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 2 yetkili fabrikaya gelerek incelemede bulundu. 2 savcının görevlendirildiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

