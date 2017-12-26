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Ceyhanlı Şehit Seyfettin Orkun Çil dualarla uğurlandı

Hakkari'de şehit düşen Adana Ceyhanlı Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil, memleketinde düzenlenen törenle son yolculğuna uğurlandı.

Ceyhanlı Şehit Seyfettin Orkun Çil dualarla uğurlandı

Hakkari'de şehit düşen Adana Ceyhanlı Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil, memleketinde düzenlenen törenle son yolculğuna uğurlandı.

26 Aralık 2017 Salı 14:27
Ceyhanlı Şehit Seyfettin Orkun Çil dualarla uğurlandı

Ceyhanlı Şehit Seyfettin Orkun Çil dualarla uğurlandı: Şehit babaya son öpücük


Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil, memleketi Ceyhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 9 aylık bebeğinin babasına son dokunuşu ve fotoğrafını öpüşü yürekleri burktu.
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit düşen
Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil için memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Camızağılı Mahallesi'nde, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve kent protokolü ile vatandaşların katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin sağlık personeli eşi Yeşim Çil, kucağında 9 aylık bebeği İrem'le birlikte eşinin tabutuna ve fotoğrafına sarılarak ağıtlar yaktı. Genç kadın, “Ağlamama dayanamazdın gözümde bir damla yaş kalmadı. Aşkım kalk hadi. Milletin içinde utanmıyor bana 'aşkım' diyordun, hadi kalk. Kızım babana 'kalk' de” diyerek gözyaşı döktü. Şehidin 9 ayılık bebeği de babasının tabutuna ve fotoğrafına son kez dokunup öptü.

Oğlunun şehadet haberini kalp tedavisi gördüğü hastanede alan baba Adnan Çil de sağlık görevlilerinin yardımıyla ayakta durarak, sondasıyla birlikte geldiği törende oğlu için gözyaşı döktü. Daha sonra sandalyeye oturan baba Çil, oğlu için dua etti.
Oğlunun tabutuna dakikalarca sarılan şehidin annesi Gülendam Çil uzun süre kendisine gelemedi.
Adana İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından cenaze namazının kıldırılmasının ardından cemaat tarafından şehit Çil'e helallik verildi.

Törenin sonunda AB Bakanı Ömer Çelik ve cemaat, askerlerle birlikte şehidin naaşını taşıdı.
Şehidin naaşı gözyaşları içerisinde defnedildi.

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