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15 Haziran 2017 Perşembe 01:28

CHP bugün Ankara'dan İstanbul'a yürüyor: Yollarda gergin günler

CHP, Enis Berberoğlu'nun cezaevine konulmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a yürümeye hazırlanıyor. Büyük yürüyüşe Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'da katılıyor.

CHP bugün Ankara'dan İstanbul'a yürüyor: Yollarda gergin günler
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CHP bugün Ankara'dan İstanbul'a yürüyor: Yollarda gergin günler

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da başlatılacak yürüyüş ile ilgili CHP örgütlerine 'Provokasyona gelmeyin' çağrısında bulundu.


Bu arada Kılıçdaroğlu'nun Ankara Güvenpark'tan İstanbul Maltepe Cezaevine yürüyüş yapacağını açıklamasının ardından Ankara'daki Güvenpark'a bariyerler getirildi.

Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından bugün saat 11.00'de Güvenpark'tan İstanbul'a 'adalet yürüyüşü' başlatacağını duyurmuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ise Twitter'dan "Güvenpaka bariyerler getirilmiş... Amaç güvenlik sağlamaksa ne güzel... Eğer bizi engellemeyi düşünüyorsanız... Bilin biz yürüyeceğiz..." dedi.

KAÇ GÜN SÜRERSE SÜRSÜN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin hapis cezasına çarptırılması ve tutuklanmasıyla ilgili bugün Güvenpark'tan yürüyüş başlatacağını belirterek, "İstanbul Maltepe Cezaevine yürüyeceğiz, kaç gün sürerse" dedi.

Kılıçdaroğlu, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

"CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanıp 25 yıla mahkum edildiğini duyduğunuzda ne yaptınız? Kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Önce inanamadım, arkadaşlara 'Gerçekten mi?' diye sordum. Gerçekten böyle bir kararın çıktığını söylediler. Hemen İstanbul'daki arkadaşlarla görüştük, onlar da haberi doğruladılar. Sonra ajanslara düştü." yanıtını verdi.
 
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